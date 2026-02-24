Mur blanc trop froid ? Cette horloge dorée Maisons du Monde à moins de 30 € change l’ambiance en quelques secondes

Avec ses cercles en acier doré, l’horloge murale Hamra de Maisons du Monde promet de réveiller un grand mur blanc en 60 cm seulement. Comment cette pièce légère structure-t-elle votre salon sans l’alourdir ?

Un grand mur blanc qui semble vide, un salon qui manque de chaleur, une entrée un peu froide… beaucoup de pièces butent sur ce même problème. On cherche un objet qui structure l’espace sans l’écraser, qui soit utile mais aussi décoratif, sans lancer de gros travaux ni repeindre tous les murs.

C’est là qu’entre en scène l’horloge murale Hamra de Maisons du Monde, une grande horloge en métal doré qui ressemble presque à une sculpture. Graphique, légère et accessible, elle promet de donner du relief à votre mur tout en changeant l’ambiance de la pièce en un clin d’œil.

Une horloge murale Hamra en acier doré qui joue avec le relief

La Hamra tranche avec les cadrans classiques. Son design repose sur une succession de cercles entrelacés, sans chiffres, qui dessinent un motif très graphique. Cette structure crée du volume et une vraie profondeur : les ombres portées se déplacent au fil de la journée et le mur semble soudain prendre vie.

Fabriquée en acier doré à la finition entre brillante et satinée, elle capte la lumière naturelle comme celle des lampes et la renvoie en reflets doux. Sur un mur blanc, elle réchauffe tout de suite l’atmosphère, tandis que sur un mur plus sombre elle apporte une touche lumineuse chic, compatible avec un intérieur scandinave, industriel ou plus classique.

Dimensions, poids et prix de l’horloge murale Hamra Maisons du Monde

Avec ses 60 cm de diamètre, l’horloge occupe généreusement l’espace sans l’étouffer. Sa structure ajourée laisse apparaître la couleur du mur, ce qui allège visuellement l’ensemble. Malgré ce grand format, elle ne pèse qu’environ 0,7 kg : un simple point de fixation suffit, pratique pour les locataires ou les murs fragiles.

Le mécanisme fonctionne avec une pile LR06 AA 1,5 V, non fournie, et reste très discret, sans tic-tac audible, même dans une chambre. Côté budget, son prix public tourne autour de 29,99 €, avec des périodes où elle descend à 20,95 € ou 23,99 € lors de promotions. Les avis clients lui accordent une note de 4,3/5 sur 180 évaluations, ce qui en fait l’une des top ventes de l’enseigne.

Installer cette horloge dorée pour donner du relief à un grand mur blanc

Accrochée au-dessus d’un canapé, dans une entrée ou le long d’un couloir, la Hamra devient aussitôt le point focal de la pièce. L’idéal est de la placer à hauteur de regard, avec un peu d’espace autour pour que ses cercles respirent. Placée près d’une fenêtre ou en face d’une lampe, elle multiplie les jeux d’ombres et accentue l’effet de relief.

Seul point de vigilance, les aiguilles se montrent assez fines et demandent une manipulation délicate lors du déballage et de la mise à l’heure. Une fixation bien stable évite qu’elles ne se dérèglent. L’horloge reste pourtant facile à déplacer grâce à son poids plume, ce qui permet de tester plusieurs murs jusqu’à trouver l’endroit qui met vraiment votre décor en valeur.