Castorama : ce panneau à tasseaux à 49,90 € change un mur blanc en décor haut de gamme avant la fin de la promo

À force de voir ce mur blanc, l’ambiance de mon salon me déprimait. Jusqu’au jour où un panneau tasseaux bois Castorama en promo a tout changé.

Un mur blanc qui semble vide, une pièce qui manque de chaleur, et l’impression qu’il faudrait des travaux lourds pour changer l’ambiance. Beaucoup renoncent à relooker leur salon ou leur chambre faute de temps, de budget ou de compétences en bricolage.

Dans les rayons de Castorama, un produit vient justement casser cette idée reçue : un panneau tasseaux bois Castorama déjà prêt, au look ultra déco. Le panneau décoratif Odin, en MDF plaqué chêne finition chêne Saragosse, passe de 62,90 € à 49,90 €. Difficile d’imaginer qu’un seul panneau de ce type puisse modifier autant le caractère d’un mur.

Un panneau tasseaux bois Castorama qui réchauffe le mur en un clin d’œil

Ce panneau Odin mesure 260 x 60 cm, pour une épaisseur de 8 mm : une hauteur qui couvre la plupart des plafonds standards sans raccord visible. Les lattes verticales créent du relief, donnent une impression de hauteur et jouent avec la lumière, ce qui agrandit visuellement la pièce tout en la rendant plus chaleureuse.

Posé derrière la télévision, en tête de lit ou sur un pan de mur dans l’entrée, il masque aussi les petites imperfections d’un support abîmé. La structure en tasseaux sur support plein améliore l’acoustique en cassant les résonances, ce qui donne une ambiance plus feutrée dans un salon ou une chambre. Le tout pour moins de 50 € le panneau jusqu’au 24 février 2026.

Comment poser le panneau tasseaux bois Castorama sans être expert

La pose commence par un mur propre, sec et le plus plat possible : on enlève plinthes, clous, prises apparentes, on dépoussière puis on trace l’alignement au niveau. Le panneau peut ensuite être fixé soit par vissage, avec une douzaine de vis et chevilles adaptées au béton ou au placo, soit avec une colle tout support si l’on préfère éviter les trous. Quelques outils suffisent pour se lancer :

un mètre et un niveau à bulle ;

une perceuse ou une visseuse ;

un cutter et une scie selon les découpes ;

des vis, chevilles ou une colle adaptée.

Le panneau se recoupe facilement en largeur en incisant simplement la feutrine au cutter, et en hauteur avec une scie circulaire, sauteuse ou égoïne, en orientant la face bois du bon côté pour éviter les éclats. Pour contourner une prise, on marque son emplacement, on découpe la feutrine puis le panneau à la scie cloche, électricité coupée, avant de remettre la boîte d’encastrement. Dans une salle de bain ou une cuisine, il reste préférable d’opter pour des panneaux tasseaux hydrofuges, conçus pour résister à l’humidité.

Idées de relooking express avec la promo Castorama à 49,90 €

Un seul panneau suffit souvent à créer une tête de lit cosy : posé derrière le matelas, il structure la chambre et remplace un meuble encombrant. Dans le salon, deux panneaux côte à côte derrière la télévision encadrent l’espace multimédia et cachent les défauts du mur, tout en améliorant le confort sonore lors des soirées films.

L’offre Castorama à 49,90 € par panneau, annoncée jusqu’au 24 février 2026 dans la limite des stocks, rend ce type de relooking accessible sans gros travaux. Avec quelques heures devant soi et un peu de soin pour l’alignement, le mur le plus banal peut prendre un vrai air de magazine déco.