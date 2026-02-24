Ce lampadaire LED design à moins de 100 € chez BUT change tout dans le salon, mais pas pour longtemps

Chez BUT, un lampadaire LED design à moins de 100 € fait mentir l’idée que l’éclairage de salon coûte cher. Métal noir, cinq têtes lumineuses et promo limitée promettent un vrai changement.

On se l’est tous dit un jour devant un salon un peu tristounet : pour avoir une lumière digne d’un magazine déco, il faudrait un budget XXL. L’éclairage est souvent relégué en fin de liste, de peur de voir la note s’envoler dès qu’un modèle commence à ressembler à un objet de designer.

En ce moment, une surprise vient pourtant bousculer cette idée reçue. L’enseigne française BUT met en avant un lampadaire LED design pour le salon, affiché à moins de 100 € jusqu’au 2 mars 2026, selon magasins et stocks. Une pièce qui, visuellement, n’a rien d’une solution au rabais.

Un lampadaire LED BUT au look de créateur sous la barre des 100 €

On pense souvent que le design se paie au prix fort, ce qui pousse à choisir des lampes basiques sans vraie personnalité. Avec le modèle LYRA, BUT prend le contrepied : ce lampadaire était vendu 129,99 €, il passe à 99,99 €, soit une remise de 23 %. Pour un luminaire de salon, ce positionnement place la barre assez haut en matière de style accessible.

La silhouette du lampadaire LYRA joue la carte du minimalisme : structure et abat-jour tout en métal noir, lignes fines, allure très contemporaine. Sa hauteur de 189 cm occupe l’espace en vertical, tandis que son emprise au sol reste réduite (47 cm de longueur, 25 cm de largeur). De quoi le glisser près d’un canapé ou dans un angle sans encombrer visuellement la pièce.

Lampadaire LYRA : 5 têtes LED pour modeler la lumière du salon

La force de ce lampadaire tient dans ses cinq têtes lumineuses. Chacune est orientable, ce qui permet d’éclairer le plafond pour une lumière indirecte douce, de pointer un faisceau vers le fauteuil de lecture ou encore de mettre en valeur un tableau. Avec une puissance maximale de 29 W en LED, l’ensemble suffit à baigner un salon complet dans une lumière généreuse.

La technologie LED change aussi la donne sur la durée. Selon les repères donnés pour ce type d’éclairage, une LED peut consommer jusqu’à 80 % d’énergie en moins qu’une ampoule classique et durer jusqu’à 25 000 heures. Sur le LYRA, le transformateur LED intégré est remplaçable par l’utilisateur, un détail qui prolonge la vie du luminaire. En pratique, ce lampadaire apporte à la fois :

un design graphique en métal noir qui structure la pièce ;

une lumière modulable grâce aux cinq têtes orientables ;

une consommation maîtrisée grâce à la LED intégrée.

Profiter de ce bon plan lampadaire chez BUT, et l’alternative en bois

Avant de craquer, quelques repères aident à vérifier si ce modèle conviendra au salon. La hauteur de 189 cm se marie bien avec une pièce de vie standard, à condition de garder un peu de recul pour ne pas gêner la circulation. On peut le placer derrière un canapé ou à côté d’un meuble TV. Pour l’ambiance, une température de lumière autour de 2700 K donnera un rendu chaleureux, quand une teinte proche de 4000 K sera plus adaptée à la lecture.

Pour ceux qui préfèrent une touche naturelle, BUT propose aussi le lampadaire trépied KIRSTEN 2. Sa structure en bois de pin et son abat-jour blanc de 42 cm de diamètre créent une atmosphère plus cocon. Haut de 144 cm, il fonctionne avec une ampoule E27 de 40 W maximum, ou 6 W en LED. Son prix passe de 59,99 € à 41,99 €, avec 30 % de remise jusqu’au 2 mars 2026. Reste à choisir entre la ligne graphique du métal noir et la chaleur du bois pour illuminer le salon.