Action : ce petit pot de peinture à 8 € qui fait oublier l’achat de meubles neufs en un seul week-end

Face au prix du mobilier neuf, cette peinture pour meubles Action à 7,99 € promet de sauver buffets et chaises en un week-end. Comment un simple pot peut-il changer une déco entière ?

À force de voir leurs buffets jaunis et leurs chaises défraîchies, beaucoup de foyers rêvent de tout changer, sans pouvoir suivre les prix du mobilier neuf. L’inflation a fait grimper la moindre commode, tandis que les magasins de déco regorgent de modèles hors budget. Au milieu de ce casse-tête, un petit pot de peinture venu d’une enseigne discount s’impose comme une alternative discrète mais redoutablement efficace.

Cette peinture pour meubles Action de la gamme Spectrum, vendue 7,99 € le pot de 750 ml, promet de transformer un meuble fatigué en pièce quasi neuve. Son secret tient dans une formule 2-en-1 prête à l’emploi et un fini mat travaillé, pensé pour le bois mais aussi pour le métal et le plastique. Un simple week-end suffit pour passer du meuble dont on veut se débarrasser à celui que l’on a envie de montrer.

Peinture pour meubles Action : un petit pot qui change tout

Proposée à moins de 8 euros, cette peinture en phase aqueuse affiche un rapport qualité-prix qui bouscule le marché. Le pot de 750 ml revient à environ 10,65 € le litre, un tarif présenté comme imbattable par rapport aux enseignes spécialisées. Malgré ce prix serré, la formulation a été pensée pour rester couvrante et limiter les mauvaises surprises, ce qui explique que les stocks disparaissent vite en rayon.

Autre atout, son rendu. La teinte Urban Green, très mise en avant, offre un fini mat qui gomme visuellement les petits défauts du support et donne ce côté meuble de boutique de décoration. Cette peinture adhère sur le bois, mais aussi sur le métal ou le plastique, en intérieur comme en extérieur, ce qui permet de traiter avec le même produit une commode, une étagère métallique ou des chaises de jardin en PVC.

Relooker ses meubles en un week-end avec la peinture Spectrum

Pour que la magie opère, la préparation reste indispensable. Le meuble doit d’abord être nettoyé soigneusement pour retirer poussière et traces de gras, surtout s’il a vécu en cuisine ou dans une chambre d’enfant. Un léger ponçage suffit ensuite à rayer la surface, sans tout décaper, afin d’offrir une meilleure accroche à la peinture et d’assurer une tenue dans le temps.

L’application se fait au rouleau ou au pinceau en couches fines. Avec un rendement théorique de 10 m²/L, un seul pot couvre déjà une belle surface, suffisante pour plusieurs petits meubles ou un grand buffet. La peinture sèche rapidement, ce qui autorise une seconde couche dans la même journée ; une fois le film formé, il devient résistant aux rayures, pratique pour les tables basses, les chaises ou les meubles très sollicités.

Upcycling : transformer plutôt que jeter grâce à cette peinture Action

Ce type de produit change le regard que l’on porte sur les objets du quotidien. Au lieu d’envoyer un meuble démodé à la déchetterie, on le remet au centre de la pièce en lui donnant une nouvelle couleur et une nouvelle histoire. Peindre plusieurs éléments dépareillés dans la même teinte Urban Green permet aussi d’unifier un salon ou une chambre sans investir dans un ensemble assorti coûteux.

Le budget reste très contenu. Peinture et rouleau coûtent moins qu’une commode. La déco suit le porte-monnaie.