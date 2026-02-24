Tri du verre : ces verres et plats de cuisine n’ont rien à faire dans le bac à verre (erreur très courante)

En France, des millions de verres à pied cassés finissent encore dans le bac à verre, à tort. Voici comment ce simple geste peut ruiner tout le recyclage.

Fin de repas, la table n’est pas encore débarrassée, un geste trop vif et le verre à pied explose sur le carrelage. On ramasse les éclats, on les enferme dans un sachet, puis on les jette machinalement dans le bac à verre du quartier.

Ce réflexe paraît logique, au point que la question « verre cassé bac à verre » revient sans cesse. Dans la tête de beaucoup, le mot verre recouvre tout ce qui est transparent et cassant, du verre à eau au plat à gratin. Or le tri repose sur la composition exacte des objets.

Pourquoi les verres à pied cassés ne vont pas au bac à verre

Pour les usines de recyclage, un seul verre est accepté dans les colonnes de tri : celui des bouteilles, pots et bocaux alimentaires. Ce verre d’emballage, dit sodocalcique, se comporte toujours de la même façon dans le four. Un verre à pied appartient, lui, à la famille du verre culinaire.

Ce détail change tout. Verre culinaire, porcelaine ou faïence ne fondent pas à la même température que le verre d’emballage. Des noyaux durs restent dans la masse, créent des bulles, fragilisent les bouteilles neuves. On croit bien trier, mais le mieux devient l’ennemi du bien.

Verre culinaire, Pyrex, porcelaine : ces intrus à bannir du bac à verre

Parmi les intrus, les plats en borosilicate, le fameux Pyrex, posent un vrai problème. Ils ont été conçus pour résister au four et aux chocs thermiques. Leur composition chimique les rend presque infusibles dans les conditions de recyclage classiques, au point de faire rejeter des milliers de bouteilles.

S’ajoutent aussi porcelaine, faïence, céramique, verres trempés ou en cristal, miroirs, vitres et pare-brise. Les automates de tri optique confondent facilement leurs éclats avec ceux d’une bouteille. Pour limiter les erreurs, on peut retenir une règle simple : ces objets ne vont jamais dans la colonne à verre :

Verres à pied , verres à eau, flûtes et saladiers en verre culinaire ;

, verres à eau, flûtes et saladiers en verre culinaire ; Plats en Pyrex ou en verre pour le four ;

Porcelaine, faïence, céramique, miroirs, vitres et pare-brise.

Verre cassé : quelle poubelle choisir pour ne plus se tromper

Que faire quand un verre se brise chez soi ? Pour un seul verre à pied cassé ou une petite assiette, la consigne est claire : les débris partent avec les ordures ménagères, dans la poubelle grise ou noire, soigneusement emballés dans du papier ou un carton solide.

Si l’on vide un buffet entier après un déménagement ou une succession, mieux vaut apporter verres, plats et vaisselle brisés en déchèterie, dans les bennes pour gravats ou déchets inertes. Autre repère utile quand on hésite : seul un emballage en verre, bouteille ou bocal, peut rejoindre le conteneur à verre, même cassé.