Rappel conso : vendue chez MesZépices.com et en supermarché, cette épice du placard menace votre foie

De MesZépices.com aux rayons des supermarchés, plusieurs lots de cumin sont visés par un rappel conso en France. Quels produits, quels risques, quels gestes adopter sans céder à la panique ?

Sur beaucoup de plans de travail, le petit pot de cumin est posé juste à côté du sel. Cette épice discrète relève un couscous, une soupe ou un fromage frais sans qu’on y pense vraiment. Ces dernières semaines, elle se retrouve pourtant au centre d’alertes sanitaires répétées en France, avec plusieurs références retirées des rayons.

Au cœur de ce rappel conso cumin, des lots vendus en ligne sur MesZépices.com mais aussi dans de grandes surfaces et des épiceries exotiques, partout en France. Les contrôles ont mis en évidence une contamination par des molécules naturelles potentiellement toxiques pour le foie. Un détail important se cache pourtant sur les étiquettes de ces pots.

Rappel conso cumin : pourquoi ce produit

Les analyses ont montré des teneurs trop élevées en alcaloïdes pyrrolizidiniques, des toxines produites par certaines mauvaises herbes qui peuvent se mélanger aux graines lors de la récolte du cumin. À petites doses ponctuelles, l’organisme les élimine en général, mais des expositions répétées peuvent abîmer progressivement le foie. Pour des épices que l’on utilise parfois tous les jours, le signal n’est pas anodin.

Plusieurs fabricants sont concernés. Le cumin en poudre MesZépices lot 1700 (DDM 31/10/2025) a été vendu entre le 29/02/2024 et le 03/03/2025 sur tout le territoire. En magasin, le sachet 250 g La Planète des épices (lot 50402101, DDM 31/01/2027), le pot entier 150 g Mets Délices (lot 585, DDM 31/12/2027), des sachets moulus DAABOUL SONS (lot A1YD/CG2, DDM 01/05/2028) et les pots Spico ou KARA Agorane (lot 585, DDM 05/12/2027) ont aussi été rappelés.

Lots de cumin MesZépices.com et supermarchés

Pour les clients de MesZépices.com, le produit visé est un cumin en poudre vendu en verrine 55 g, pot 400 g ou sachets du petit format jusqu’à 5 kg, tous issus du lot 1700 avec DDM au 31/10/2025. Les autorités demandent d’arrêter immédiatement la consommation de ces références et précisent que la procédure de rappel court jusqu’au 31/01/2026, avec possibilité de remboursement via le service client du site.

En grandes et moyennes surfaces, les rappels touchent des produits bien identifiés : le sachet de cumin moulu 250 g La Planète des épices, le pot de cumin entier 150 g Mets Délices, des sachets moulus DAABOUL SONS et les pots Spico ou KARA Agorane vendus dans des magasins exotiques. Pour s’y retrouver sans paniquer, il faut comparer soigneusement marque, format, numéro de lot et date de durabilité avec les informations publiées sur la plateforme officielle RappelConso.

Rappel conso cumin : risques et gestes

Les autorités rappellent que le danger principal de ces alcaloïdes pyrrolizidiniques vient d’une exposition répétée dans le temps. Ces substances peuvent provoquer des atteintes du foie, avec parfois une grande fatigue, des nausées ou des douleurs abdominales persistantes. Les personnes ayant déjà une maladie hépatique, les enfants et les femmes enceintes doivent être particulièrement attentifs et consulter un médecin en cas de symptômes inhabituels.

Les pots concernés ne doivent plus être utilisés, même cuits ou mélangés à d’autres épices. Ils peuvent être rapportés en magasin ou renvoyés au vendeur pour un remboursement, souvent possible sans ticket, comme indiqué sur la plateforme RappelConso.