Frigo qui déborde : avant d’acheter plus grand, ce petit accessoire IKEA à moins de 5 € peut presque doubler la place

À 4,99 €, un petit accessoire IKEA promet de transformer les frigos trop pleins en espaces mieux organisés. Fixé sous une clayette, ce tiroir discret pourrait bien changer votre façon de ranger.

Le plein de courses vient d’être rangé, la porte du réfrigérateur peine à se fermer, et pourtant la sensation de manque de place persiste. Beaucoup rêvent alors d’un appareil plus grand, alors qu’une petite pièce à moins de 5 € suffit parfois à tout changer.

La nouveauté de IKEA, pensée pour se glisser sous une clayette, s’attaque précisément à ces centimètres carrés oubliés qui s’accumulent au-dessus des pots et des bouteilles. Le tiroir de rangement KLIPPKAKTUS promet de transformer ce vide en étage supplémentaire, au point de presque doubler l’espace utile sur une zone de votre frigo. Tout se joue dans un petit bloc transparent à 4,99 €.

Votre frigo déborde : KLIPPKAKTUS utilise l’espace que vous ne voyez pas

Entre les restes du dîner, les yaourts, les sauces et les snacks, le vrai problème vient souvent de la hauteur gaspillée sous les étagères. KLIPPKAKTUS vient s’y accrocher pour créer un tiroir suspendu : une boîte coulissante qui se fixe sous une clayette en verre et accueille les petits produits. Le modèle mesure environ 24 cm de long, 16 cm de large et 6 cm de haut, pour un volume de 1,1 litre et une charge maximale de 1,5 kg.

Le tiroir est en plastique transparent (corps en PET, cadre en ABS), ce qui permet de voir son contenu en un coup d’œil. Il se fixe grâce à un cadre équipé de rails et à un système sans outil mêlant pinces et ventouses, compatible avec la plupart des tablettes en verre jusqu’à 12 mm d’épaisseur. Deux tiroirs côte à côte sous une même clayette créent quasiment un étage supplémentaire dédié aux petits formats.

Installation facile et idées de rangement pour vraiment gagner de la place

Le montage se fait en quelques gestes : nettoyer soigneusement la clayette pour assurer l’adhérence, positionner le cadre sur le rebord, puis presser les ventouses pour qu’elles se collent au verre. Il suffit ensuite de glisser le tiroir sur ses rails. Pour l’entretien, le bloc se retire entièrement et se lave à l’eau savonneuse avant d’être remis en place, sans risque pour l’électroménager.

Pour exploiter chaque centimètre, mieux vaut réserver KLIPPKAKTUS aux petits produits responsables du désordre :

fromages râpés ou portions emballées,

tubes de concentré de tomate, mayonnaise ou sauces,

petits fruits et légumes (citrons entamés, barquettes de fruits rouges),

snacks d’enfants, compotes en gourde, mini-desserts.

Placés dans le tiroir, ils libèrent la surface de la clayette pour les plats volumineux ou les grandes bouteilles, tout en restant immédiatement accessibles.

Trois scénarios où KLIPPKAKTUS change vraiment la vie dans le frigo

Dans un petit studio, un seul tiroir installé sur l’étagère la plus chargée suffit à dégager la place d’un plat entier ou d’une carafe d’eau. Dans une famille, deux ou trois KLIPPKAKTUS, placés à hauteur d’enfant, deviennent des “tiroirs à snacks” organisés, limitant les emballages éparpillés au fond du réfrigérateur. Chaque fois, le même effet se répète : la zone sous la clayette se remplit enfin de façon utile.

Autre atout discret, la meilleure visibilité des aliments. Les produits fragiles ou à date courte ne se cachent plus derrière les autres, ce qui réduit les oublis et le gaspillage. KLIPPKAKTUS trouve aussi sa place dans un placard pour les épices ou les petites fournitures de cuisine, prolongeant l’idée de gagner de la place grâce à quelques centimètres souvent négligés.