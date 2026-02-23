Courge butternut : cette astuce méconnue pour l’éplucher sans lutter ni se blesser avant votre prochaine soupe

Star de l’automne, la courge butternut se révèle moins sympa quand sa peau résiste au couteau. Cette méthode simple et rapide promet un épluchage sûr, sans y passer la soirée.

Une courge butternut posée sur la planche, c’est la promesse d’une soupe qui réchauffe ou de dés rôtis au four. Sa peau dure décourage pourtant vite : on force, l’épluche-légumes ripe, le couteau dérape. On finit par perdre de la chair, voire par se faire peur. Il existe une méthode simple pour éplucher une courge butternut sans bataille.

Dans une cuisine de semaine, on veut aller droit au but : une chair nette pour une soupe veloutée, une purée fondante ou des cubes réguliers pour le four. L’idée n’est pas d’y passer la soirée, mais de maîtriser quelques gestes simples. Ce guide vous montre comment éplucher une courge butternut facilement, puis quoi faire si la peau est vraiment trop dure. La clé se joue avant même le premier coup de couteau.

Pourquoi éplucher une courge butternut avant de la cuire ?

Quand on enlève la peau, on gagne surtout en texture. Sur une courge butternut, elle reste ferme après cuisson, en particulier en soupe ou en purée, et laisse des morceaux qui accrochent au mixeur ou grattent un peu en bouche. Le goût devient aussi plus végétal, parfois amer si la courge est très mûre ou abîmée. Pour un plat bien lisse, une chair entièrement pelée change tout.

Pour des dés rôtis ou un gratin, garder un peu de peau reste possible, car elle devient tendre au four. Beaucoup préfèrent pourtant éplucher, ne serait‑ce que pour mieux voir la chair et enlever sans hésiter les zones abîmées. C’est aussi plus confortable à manger pour les enfants ou les personnes sensibles. Si l’on cherche une méthode simple et passe‑partout, on part donc sur une butternut pelée du cou jusqu’au bas du ventre.

Comment éplucher une courge butternut facilement, étape par étape

Tout commence par le matériel et la stabilité. Un bon épluche-légumes qui mord bien, un couteau d’office affûté et une grande planche suffisent largement. Glissez un torchon légèrement humide sous la planche pour qu’elle ne bouge plus, puis lavez la courge avec une petite brosse avant de bien la sécher. Sur le plan dégagé, coupez une fine tranche à chaque extrémité pour créer des bases plates, puis séparez si besoin le cou de la partie ventrue.

Placez ensuite le cou debout sur sa base et pelez‑le de haut en bas avec l’épluche-légumes, en bandes fines et régulières. Tournez la courge au fur et à mesure plutôt que votre poignet, les gestes restent courts et contrôlés. Pour le ventre, posez chaque moitié sur une face plate, puis retirez la peau par bandes en suivant les courbes. Terminez au couteau d’office pour les creux, cicatrices et zones molles, en coupant franchement plutôt qu’en grattant longtemps.

Astuces pour peau dure et idées anti gaspi

Si la peau reste trop dure, le secret n’est pas de forcer mais de la ramollir. Piquez la butternut à la fourchette, passez‑la au micro‑ondes par courtes séquences jusqu’à ce qu’elle devienne un peu plus souple, puis laissez tiédir avant d’éplucher. Autre option : une à deux minutes dans une eau frémissante, suivies d’un bon séchage. Les épluchures propres parfument un bouillon, et les graines grillées avec un peu d’huile ajoutent un croquant agréable aux soupes ou aux salades.