Fini le thé du soir : ce cocktail chaud au rhum et au beurre change tout quand l’hiver s’invite chez vous

Quand le thé ne suffit plus à chasser l’humidité des soirées d’hiver, un grog beurré venu d’Amérique coloniale s’invite dans les salons français. Comment ce Hot Buttered Rum transforme un simple soir glacé en rituel ultra cocooning ?

Février touche à sa fin, la lumière décline trop vite et le sempiternel thé fumant ne suffit plus à chasser l’humidité. Quand l’hiver s’invite jusque dans le salon, on rêve d’une boisson qui réchauffe vraiment, pas seulement les mains.

Dans l’ombre des Spritz et des mojitos, un classique américain refait surface en France : le Hot Buttered Rum, cocktail chaud au rhum, au beurre et aux épices. Mélange improbable en théorie, mais pensé pour transformer une soirée glaciale en parenthèse ultra cocooning.

Hot Buttered Rum : le grog beurré qui tient chaud aux soirées fraîches

Dans la tasse, ce cocktail chaud au rhum réunit rhum ambré, beurre doux, sucre brun, eau très chaude et un nuage de cannelle et de muscade. Le gras se mêle à l’alcool, adoucit les angles et donne l’impression d’enfiler une couverture liquide.

Ses origines se trouvent dans les hivers rigoureux de la Nouvelle Angleterre coloniale, au 18e siècle, quand le rhum issu de la mélasse circulait plus facilement que l’eau potable. Les colons y ajoutaient beurre ou crème pour gagner des calories et dompter des alcools très bruts.

Les ingrédients pour un Hot Buttered Rum onctueux (1 mug)

Pour recréer cette chaleur à la maison, mieux vaut suivre une base simple. Pour un mug, la version la plus répandue du Hot Buttered Rum marie un rhum suffisamment charpenté, une dose généreuse de beurre pommade et une eau à peine bouillante.

6 cl de rhum vieux ou ambré

15 g de beurre doux pommade

1 cuillère à soupe de cassonade ou sucre roux

1 pincée de cannelle en poudre

1 pincée de muscade râpée

1 clou de girofle (facultatif)

1 trait d’extrait de vanille

12 à 15 cl d’eau bouillante

Un rhum blanc se ferait vite oublier derrière le gras et le sucre, alors qu’un rhum ambré ou vieux aux notes boisées tient tête au mélange. La cassonade apporte rondeur, que l’on peut remplacer par sirop d’érable ou miel, tandis que cannelle, muscade et girofle évoquent instantanément les desserts de Noël.

Recette du Hot Buttered Rum et variantes ultra réconfortantes

Le secret tient dans une petite pâte épicée. Dans un bol, on malaxe beurre pommade, cassonade, cannelle, muscade, girofle et vanille jusqu’à obtenir une crème lisse. On préchauffe le mug avec de l’eau bouillante, on le vide, on ajoute une cuillerée de pâte, puis le rhum et l’eau chaude en fouettant pour créer une émulsion dorée et légèrement mousseuse.

Pour twister la recette, l’eau peut être remplacée par du cidre de pomme chaud, dont l’acidité coupe la richesse beurrée. Certains troquent une partie du beurre et du sucre contre une boule de glace à la vanille, transformant le Hot Buttered Rum en dessert liquide, parfait avec des sablés, un morceau de pain d’épices ou quelques spéculoos au retour d’une balade glaciale.