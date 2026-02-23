Cette quiche d’hiver sans œufs, ultra fondante, cache une astuce avec deux ingrédients surprenants à tester cet hiver

Un soir de gel, une quiche d’hiver sans œufs peut réchauffer la table aussi bien qu’une version classique. Entre légumes fondants et appareil végétal étonnant, cette recette cache un duo d’ingrédients qui change tout.

Quand le froid s’installe et que le four devient le meilleur chauffage de la maison, l’idée d’une quiche dorée qui sort de la plaque a quelque chose de presque magique. Odeur de poireaux, vapeur sur les vitres, croûte qui craque sous le couteau : tout y est. Sauf que pour beaucoup, les œufs posent problème, entre allergies, choix végétal ou simple penurie au frigo.

Bonne nouvelle, il existe une quiche d’hiver sans œufs qui garde exactement ce côté doudou : des légumes d’hiver fondants, un appareil ultra crémeux, une tenue impeccable à la découpe. À base de tofu soyeux et de farine de pois chiches, elle imite le moelleux d’une quiche classique tout en restant légère et digeste. Reste à comprendre comment ce mélange tient si bien au four.

Une quiche d’hiver sans œufs, toute douce mais bien gourmande

Dans cette quiche végétale, la base reste familière : une pâte brisée de 24 cm, maison ou pur beurre, garnie de trois poireaux d’hiver et d’environ 200 g de courge butternut. Les légumes sont d’abord lavés, émincés, puis longuement revenus à l’huile d’olive jusqu’à devenir translucides et presque confits, jamais brûlés. Cette étape concentre les saveurs et évite la fameuse pâte détrempée au fond du plat.

On peut rester sur ce duo poireaux-butternut, très fondant, ou piocher dans le frigo : carottes râpées, chou vert finement émincé, oignon et ail revenus ensemble donnent aussi une garniture ultra douce. L’idée clé reste la même, cuire les légumes à cœur avant de les poser sur la pâte, pour qu’ils libèrent leur eau dans la poêle et non dans la quiche.

Tofu soyeux et farine de pois chiches : le secret d’un appareil bluffant

Là où d’ordinaire les œufs lient la préparation, ici c’est le mélange de tofu soyeux, de farine de pois chiches et de lait végétal qui fait le travail. Le tofu apporte eau et protéines, la farine joue le rôle de ciment en prenant à la chaleur, et le lait de soja ou d’avoine complète la partie liquide. La levure maltée donne une note légèrement fromagère, la moutarde et la muscade relèvent le tout. À la cuisson, l’amidon de la farine fige l’ensemble et assure une découpe nette.

Pour un moule de 24 cm, on mixe jusqu’à texture de crème anglaise épaisse.

300 g de tofu soyeux

40 g de farine de pois chiches

10 cl de lait végétal (soja ou avoine, sans sucre ajouté)

2 cuillères à soupe de levure maltée

1 cuillère à café de moutarde à l’ancienne

noix de muscade râpée, sel, poivre

Pas à pas : réussir et faire varier cette quiche d’hiver sans œufs

Pâte étalée et piquée, on répartit d’abord les légumes tiédis, puis on verse l’appareil en le laissant bien s’infiltrer entre les morceaux. La quiche part au four préchauffé à 180 °C pour 35 minutes environ, jusqu’à ce que la surface soit dorée et ferme au toucher. Mieux vaut la laisser reposer cinq à dix minutes hors du four, le temps que la texture se stabilise avant de découper.

Pour changer de texture, la pâte peut aussi être sans gluten, à base de farines de sarrasin et de riz avec tahini et eau. Côté garniture, butternut ou poireaux peuvent laisser la place à des champignons poêlés avec ail et persil, à un duo carottes et chou vert, ou à quelques dés de tofu fumé. Servie tiède avec une salade de mâche ou de jeunes pousses d’épinards, la quiche se garde deux à trois jours au frais et se réchauffe très bien au four doux.