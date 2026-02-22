J’ai troqué les œufs pour ces ingrédients insolites : mon gâteau au chocolat n’a jamais été aussi moelleux

Un dimanche de pluie, ma boîte d’œufs était vide mais l’envie d’un gâteau au chocolat sans œufs s’est imposée. En testant des ingrédients inattendus, le moelleux obtenu m’a complètement déroutée.

Un dimanche pluvieux, la boîte d’œufs est restée vide, mais l’envie de gâteau au chocolat, elle, ne tombait pas. De là est née l’idée de tester un gâteau au chocolat sans œufs en troquant les œufs par des ingrédients du placard que l’on utilise d’habitude autrement. Compote, tofu soyeux ou riz cuit mixé : cela peut inquiéter, mais la texture obtenue a surpris par son moelleux.

Cette exploration tombe bien : entre allergies, envie de pâtisserie végétale et hausse du prix de la boîte de six, beaucoup cherchent des alternatives fiables. Tous ces substituts jouent un rôle précis, qu’il s’agisse de lier la pâte, de garder l’humidité ou de remplacer le volume perdu sans œufs. Reste à choisir l’ingrédient insolite qui donnera au gâteau au chocolat maison ce moelleux presque bluffant.

Compote de pommes : un gâteau au chocolat sans œufs ultra fondant

Dans la pâte, la compote de pommes remplace l’œuf : sa pectine lie la préparation et apporte une humidité durable. Le goût du fruit s’efface à la cuisson, mais il laisse une mie fondante, proche d’un brownie, sans lourdeur. En utilisant 60 g de compote pour un œuf, le gâteau reste bien structuré tout en gardant un cœur très moelleux.

Une base efficace utilise 200 g de chocolat noir pâtissier, 120 g de compote sans sucres ajoutés, un peu de beurre, de sucre, de farine et de levure chimique. Le chocolat fondu avec le beurre est mélangé à la compote sucrée, avant d’ajouter farine et levure tamisées pour une pâte bien lisse. Vingt-cinq minutes à 180°C, jusqu’à ce que la lame du couteau ressorte légèrement humide, donnent un cœur fondant qui vieillit très bien au frigo.

Tofu soyeux et riz cuit mixé : des alliés inattendus pour un fondant bluffant

Le tofu soyeux a la texture d’un yaourt épais ; mixé finement, il émulsifie la pâte comme un œuf et lui donne du crémeux. Dans un fondant simple, il remplace les œufs, à raison d’environ 60 g de tofu mixé pour un œuf, avec 200 g de chocolat noir corsé, un peu de fécule de maïs, de sucre, de vanille et une pincée de fleur de sel. Après mixage du tofu avec sucre et vanille, le chocolat fondu, la fécule et le sel sont incorporés, puis le gâteau cuit 20 à 25 minutes à 180°C avant un repos au frais qui donne une texture presque truffée.

Autre surprise, le riz cuit mixé : l’amidon des grains, transformé en crème avec un peu de lait, devient un liant naturel qui remplace les œufs et une partie de la farine. Mixés avec 150 g de riz cuit, 100 ml de lait, 180 g de chocolat noir, un peu de sucre et de poudre d’amande, les ingrédients donnent un gâteau léger, à croûte fine et craquelée, après 30 minutes à 180°C.

Banane, yaourt, grains et conservation du gâteau au chocolat sans œufs

Pour varier, une demi-banane très mûre écrasée remplace un œuf et parfume le gâteau, tandis que 60 g de yaourt nature ou végétal offrent une mie plus légère. Ces gâteaux se conservent quatre à cinq jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique, à sortir un peu avant dégustation pour retrouver tout le moelleux.