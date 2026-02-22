Quiche d’hiver ultra crémeuse sans œufs : cet ingrédient secret végétal bluffe même les gourmands en un rien de temps

Froide soirée d'hiver, envie d'une quiche dorée mais sans œufs ni crème lourde ? Cette quiche hivernale au tofu soyeux promet un cœur étonnamment crémeux en peu de temps.

L’idée d’une quiche sans œufs qui reste fondante et dorée peut surprendre, surtout quand on aime les recettes familiales bien crémeuses. Pourtant, les versions végétales d’hiver cochées poireaux, courge ou champignons savent aujourd’hui rivaliser avec la quiche classique, sans perdre en gourmandise.

Au cœur de cette réussite, un ingrédient discret : le tofu soyeux. Associé à quelques liants malins, il donne un appareil ultra onctueux qui cuit et se tient comme une quiche aux œufs, tout en restant léger. La clé se cache dans un appareil magique au tofu soyeux.

Quiche hivernale au tofu soyeux : un appareil ultra crémeux sans œufs

Dans une quiche traditionnelle, les œufs solidifient la préparation tout en apportant du moelleux. Ici, ce rôle est assuré par le duo protéines du tofu soyeux et amidon de la farine de pois chiches et de la fécule. Mixés avec un peu de crème végétale et de levure maltée, ils forment une crème lisse qui rappelle l’appareil classique.

Pour un moule de 24 cm, les sources recommandent environ 300 g de tofu soyeux, 3 cuillères à soupe de farine de pois chiches, 2 cuillères à soupe de fécule, 2 cuillères à soupe de levure maltée et 10 cl de crème végétale. Une pincée de muscade, de sel et de poivre renforce le côté réconfortant, très hiver.

Ingrédients clés pour une quiche tofu-légumes prête en un rien de temps

La version hivernale la plus généreuse marie poireaux fondants et champignons bruns. Les poireaux sont lavés puis émincés finement avec les champignons et une gousse d’ail, avant de revenir à l’huile d’olive jusqu’à former une fondue bien sèche. D’autres variantes jouent la courge précuite en dés, un peu de poireau et même 100 g de tofu fumé pour rappeler les lardons.

Côté appareil, la base reste la même pour toutes ces recettes rapides :

300 à 400 g de tofu soyeux selon la taille du moule ;

selon la taille du moule ; farine de pois chiches et fécule de maïs ou de pomme de terre ;

crème végétale (soja ou avoine) et levure maltée pour le goût “fromagé”.

Astuces cuisson et service pour une quiche vegan qui bluffe tout le monde

Pour gagner du temps, une pâte végétale du commerce fonctionne très bien. Les cuisiniers pressés étalent simplement la pâte dans un moule, la piquent, puis répartissent les légumes précuits avant de verser l’appareil mixé par-dessus. Une cuisson de 25 à 30 minutes à 200 °C pour une quiche plus fine, ou de 35 minutes à 180 °C pour un appareil plus épais, donne une surface légèrement dorée avec un centre encore souple.

Un détail change tout : laisser tiédir au moins quinze minutes à la sortie du four, le temps que l’amidon de la farine de pois chiches et de la fécule se raffermisse. Pour éviter une pâte détrempée, certains saupoudrent le fond de semoule fine ou de poudre d’amande, puis ajoutent avant cuisson quelques graines de courge ou des noix concassées pour un dessus croquant. Servie avec une salade de mâche ou de jeunes pousses, cette quiche hivernale au tofu soyeux sans œufs trouve vite sa place au milieu de la table.