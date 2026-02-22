Je pensais tout connaître des cocktails : ce duo de fruits très simple bluffe tous mes invités à chaque fois

Un soir d’été, ce cocktail ananas melon a fait taire mes invités, persuadés de connaître toutes les recettes. Comment un mélange si simple a pu autant les surprendre ?

On croit parfois tout connaître des cocktails, jusqu’au soir où un verre d’allure très simple fait taire tout le monde autour de la table basse. Un jaune doré, quelques glaçons, une odeur de fruits mûrs, et cette impression d’avoir mis l’été dans un shaker sans vraiment savoir comment. Ce mélange porte un nom chantant : le Piña Melon.

Né de l’envie de changer de la classique Piña Colada, ce cocktail ananas melon s’inspire des vacances mais se prépare en quelques minutes à la maison. Les invités croient d’abord à un jus de fruits. Puis viennent les premières gorgées, et les regards surpris : quelque chose se passe dans ce verre.

L’accord ananas melon, le duo fruité qui change tout

Au cœur du Piña Melon, l’allié numéro un reste l’ananas frais, découpé en dés, gorgé de jus. Il apporte l’exotisme, un côté légèrement acidulé qui réveille tout le reste. Face à lui, le melon jaune joue la carte de la douceur sucrée, avec un parfum presque floral. Une touche de citron vert glissée dans le blender relève l’ensemble et empêche le cocktail de devenir écœurant.

On retrouve déjà ce duo dans des smoothies au melon, kiwi, avocat et ananas, ou dans des salsa à l’ananas et au melon d’eau servies bien fraîches. Autrement dit, l’association fonctionne aussi bien en cuisine qu’en boisson. Dans un verre, ce mariage donne un résultat plus léger qu’une Piña Colada, sans crème de coco, mais tout aussi évocateur de transats et de fin de journée chaude.

Recette du cocktail Piña Melon, avec ou sans alcool

Pour deux verres, il faut :

150 g d’ ananas frais coupé en dés

coupé en dés 100 g de melon jaune épluché et épépiné

épluché et épépiné 2 cl de jus de citron vert fraîchement pressé

fraîchement pressé 6 cl de rhum blanc ou 8 cl de limonade pour la version sans alcool

ou 8 cl de limonade pour la version sans alcool 8 à 10 glaçons et quelques feuilles de menthe

On rafraîchit d’abord le blender avec des glaçons, que l’on jette ensuite. Les fruits et le jus de citron vert partent au mixage en premier. Quand la purée devient lisse, on ajoute les glaçons progressivement, en mixant par à-coups pour garder une texture légèrement pulpeuse, entre smoothie et cocktail glacé. Le rhum blanc, ou la limonade pour le mocktail, se verse à la fin, avec un dernier mixage très court. Il ne reste qu’à servir dans des verres bien froids, décorés d’une feuille de menthe et d’une fine tranche d’ananas.

Twists, accords et présentation pour bluffer ses invités

Pour ceux qui aiment les sensations un peu plus vives, une pointe de gingembre râpé ou une goutte de piment doux suffit à réchauffer le Piña Melon sans masquer les fruits. Autre option, l’allonger avec une eau gazeuse artisanale ou un trait d’eau de coco pour une version pétillante. Les amateurs de cocktails plus secs peuvent remplacer le rhum par un gin aux herbes et ajouter quelques feuilles de basilic, tout en gardant la même base ananas melon.

Côté mise en scène, des verres passés quelques minutes au congélateur, un zeste de citron vert posé sur le bord et un filet très fin de miel à la surface font beaucoup d’effet. Autour, un plateau de crudités colorées, des brochettes melon et jambon cru, une burrata bien fraîche, des chips de patate douce ou des crevettes marinées prolongent l’impression de vacances. Souvent, après le premier verre, la conversation tourne autour de la même idée simple : ce cocktail avait tout pour exister depuis toujours, il fallait juste oser ce duo.