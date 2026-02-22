Pas de salon, pas d'invités ? Ce salon de jardin à 79 € change tout dans le moindre coin extérieur cet été

Balcon riquiqui, budget serré et envie d’apéros dehors ? Ce salon de jardin compact à 79 € promet de changer l’ambiance, même sans grand espace.

Le soleil revient, on rêve d’apéros dehors… puis on regarde son balcon minuscule ou le coin de jardin coincé entre deux murs. Pas de place, pas de salon, et des prix qui grimpent facilement à plusieurs centaines d’euros pour un ensemble complet : beaucoup renoncent à inviter faute d’équipement. Pourtant, il suffit parfois d’un tout petit meuble bien pensé pour changer l’ambiance.

Les guides d’aménagement rappellent qu’un espace extérieur, même réduit à 2 ou 3 m², peut devenir une vraie pièce de vie s’il accueille une table et deux assises confortables. Un lot table + fauteuils spécialement conçu pour les petites surfaces, vendu autour de 79 €, promet justement de transformer balcon, terrasse ou jardinet en coin détente. De quoi remettre en question l’excuse du manque de salon.

Un salon de jardin compact qui tient dans quelques mètres carrés

Ce salon de jardin compact réunit deux fauteuils et une table basse ronde. Les fauteuils mesurent environ 66 x 92 x 83 cm pour une charge de 100 kg, la table 60 cm de diamètre sur 40 cm de haut et 50 kg supportés. Posé sur quelques dalles ou un bout de gazon, l’ensemble crée aussitôt une petite ambiance bistrot pour discuter, lire ou partager un café.

La crainte de manquer de place revient souvent. Pour circuler sans se cogner, les spécialistes recommandent de garder environ 80 cm libres autour de la table. Avec ses proportions étudiées, ce set trouve donc sa place sur un petit balcon de ville, une mini‑terrasse ou même un renfoncement de cour. On obtient une véritable extension du salon sans pousser les murs, simplement en dédiant quelques mètres carrés à ce coin de réception.

Design vert sauge et confort pour un salon à 79 €

Le modèle Oslow, vendu chez Gifi, mise aussi sur le style. Sa structure en métal vert sauge tranche avec les éternels salons noirs ou gris anthracite et se fond facilement dans la végétation ou sur un mur en briques. Les coussins gris clair, épais et moelleux, sont garnis de fibre de polypropylène et reposent sur une armature en acier. Résultat : on s’assoit pour un simple café et on se surprend à prolonger la pause bien plus longtemps.

Autre atout, le prix. Refaire entièrement son extérieur demande souvent un budget à trois ou quatre chiffres ; un salon complet à moins de 80 € reste rare. Ici, l’ensemble est affiché à seulement 79 €, un tarif qui laisse de la marge pour quelques touches déco peu coûteuses, par exemple :

une guirlande lumineuse extérieure ;

deux ou trois plantes en pot ;

un petit tapis d’extérieur.

Où installer ce salon de jardin à 79 € chez vous

Une fois le carton ouvert, il reste à choisir l’emplacement. Sur un balcon étroit, la table se colle à la rambarde, les deux fauteuils se faisant face le long des murs. Dans un angle de terrasse ou au fond du jardin, le set crée un coin pour les cafés du matin et les apéros. Comme pour beaucoup d’arrivages de début de printemps, les quantités partent vite : ceux qui s’équipent maintenant profitent des premiers rayons de soleil sans attendre l’été.