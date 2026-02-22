Petits salons : cette table basse relevable à 49 € chez GiFi cache une astuce gain de place que vous ignorez

GiFi frappe fort avec une table basse relevable à 49 € qui promet de transformer les petits salons. Entre télétravail, repas et rangement discret, ce modèle industriel cache un atout inattendu.

Aménager un salon quand chaque mètre compte ressemble vite à un puzzle. On veut une jolie table basse pour poser les cafés, travailler un peu, partager un plateau-télé, sans encombrer la pièce ni exploser le budget.

En ce moment, l’enseigne GiFi met en avant un meuble qui coche presque toutes les cases : une table basse relevable vendue 49 € (soit un peu moins de 50 €). Baptisée Laura, elle mêle plateau aspect bois et structure en métal noir, dans un esprit loft très actuel. Derrière ce look industriel se cache une astuce de gain de place qui change la vie au quotidien.

Table basse relevable Laura : le bon plan à 49 € chez GiFi

La table basse relevable Laura affiche un plateau de 110 cm de long sur 60 cm de large, de quoi accueillir apéritifs, jeux de société ou ordinateur portable. Sa hauteur passe de 45 cm en position basse à 57 cm quand le plateau se relève, grâce à un mécanisme pensé pour rester fluide et stable. Le plateau en panneau de particules façon bois repose sur un piètement en métal noir, à monter soi-même.

Une fois relevé, le plateau relevable se place à une hauteur proche de celle d’une petite table de repas. On peut alors dîner devant une série, travailler en télétravail depuis le canapé, aider les enfants à faire leurs devoirs, sans se pencher vers l’avant en permanence. Sous le plateau, un espace de rangement discret permet de glisser télécommandes, carnets ou chargeurs pour garder un salon net.

Un style industriel qui réchauffe le salon tout en gagnant de la place

Visuellement, Laura joue la carte du style industriel : le contraste entre le bois chaleureux et le métal noir modernise aussitôt la pièce. Ce mélange rappelle les codes des lofts, tout en restant assez sobre pour se marier avec un canapé en tissu clair, un modèle en cuir vieilli ou un intérieur plus classique. Le meuble reste facile à accorder avec ce que l’on possède déjà.

Ses 110 x 60 cm lui donnent une vraie présence sans écraser la pièce. Dans un petit salon, la table reste suffisamment compacte pour laisser circuler autour du canapé, même quand on reçoit. En position basse, elle sert de table d’appoint pour poser livres et déco ; relevée, elle prend le relais d’un bureau occasionnel ou d’une table pour deux.

Transformer son petit salon avec la table basse relevable GiFi

Cette table basse relevable GiFi parle particulièrement à celles et ceux qui vivent dans un studio ou un séjour qui fait tout : coin salon, coin repas et parfois bureau. En quelques gestes, le meuble passe du mode détente au mode travail, puis au mode repas, sans avoir à déplacer de chaise ni sortir une table pliante du placard.

Avant d’envisager l’achat, il suffit de mesurer l’espace devant le canapé et de vérifier que la longueur de 110 cm convient. Penser aussi à l’usage principal : télétravail plusieurs jours par semaine, repas occasionnels, devoirs des enfants. Pour moins de 50 €, cette table basse relevable Laura offre une solution simple pour rendre le salon plus flexible, sans renoncer à une déco soignée.