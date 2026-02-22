Ce bon plan BUT à moins de 100 € : cette table basse imitation chêne cache plus qu'une simple promo

Bois façon chêne, pieds en acier, design ovale : cette table basse COLUMBUS signée BUT affiche pourtant un prix qui surprend. Entre promotion limitée, petit salon et double plateau malin, son profil cache un détail qui peut faire la différence.

Voir une belle table basse imitation chêne dans un salon fait tout de suite monter l’idée d’un achat coûteux. Entre le rendu bois chaleureux, le piètement métal tendance et la forme design, beaucoup s’attendent à franchir largement la barre des 100 euros. Pourtant, certains modèles misent sur des matériaux malins pour afficher un look haut de gamme sans le tarif qui va avec.

La table basse COLUMBUS vendue chez BUT bouscule précisément cette idée. Cette table ovale à imitation chêne, portée par des pieds en acier noir et un double plateau pratique, est actuellement proposée à moins de 100 euros en exclusivité web. De quoi attirer aussi bien les fans de déco scandinave que ceux qui rêvent d’un salon plus chaleureux sans exploser leur budget.

Table basse COLUMBUS : une imitation chêne chaleureuse pour un petit salon

Premier atout, son revêtement à effet chêne très texturé, qui apporte tout de suite une ambiance plus cosy qu’un simple plateau blanc. Le bois massif fait grimper les prix, alors que des panneaux décor mélaminés permettent de garder un tarif doux tout en imitant fidèlement les veines du chêne. Visuellement, la table donne l’impression d’un meuble bien plus cher.

Sa forme ovale adoucit les lignes du salon et facilite la circulation autour du canapé, surtout dans une pièce de 15 à 20 m². Pas d’angles agressifs pour les enfants, seulement des courbes douces qui s’accordent avec un canapé tissu clair, un fauteuil en velours ou même un ensemble plus industriel avec métal noir et cuir camel.

Dimensions, matériaux et rangements : ce que cache cette table basse BUT

Côté gabarit, la COLUMBUS affiche environ 101 x 60 x 41 cm. Assez longue pour servir confortablement un canapé trois places, mais encore compacte pour un salon d’appartement, elle laisse de l’espace pour circuler. L’écart de 17,5 cm entre les deux plateaux crée un rangement discret pour magazines, télécommandes ou consoles, tout en gardant le dessus parfaitement dégagé.

La structure en panneaux de fibres mélaminés et les pieds en acier tubulaire assurent la stabilité nécessaire à un usage quotidien. L’entretien reste simple : un chiffon doux et sec suffit au quotidien, sans produits abrasifs. Le modèle bénéficie en plus d’une garantie de 2 ans et d’un score d’éco-conception C indiqué sur la fiche produit.

Une promo à moins de 100 € chez BUT : pour qui la COLUMBUS vaut le coup

Sur le site de BUT, la table basse ovale COLUMBUS imitation chêne est affichée à environ 89,99 € au lieu de 129,99 €, soit une remise de -31 %, avec une promotion annoncée jusqu’au 5 mai 2026. Elle obtient une note de 3,8 sur 5 pour 18 avis, donnée qui situe ce modèle dans la moyenne des meubles déco de grande distribution.