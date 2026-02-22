Ciclade : ce site officiel peut vous rendre l'argent de vieux comptes avant qu'il ne disparaisse

Au cœur d’un hiver 2026 sous tension, plusieurs milliards d’euros dorment encore sur des comptes inactifs en France. Un service officiel et gratuit promet de vous dire si une partie de ce trésor vous attend.

Alors que l’hiver 2026 tarde à laisser place aux beaux jours, beaucoup regardent avec appréhension leur relevé de compte. Entre énergie, alimentation et loyer, le moindre euro compte. On traque les promotions, on coupe le chauffage une heure plus tôt… sans toujours savoir qu’une partie de son propre argent dort peut-être déjà, tranquillement, sur un vieux compte oublié.

En France, entre comptes bancaires délaissés, livrets, PEL, épargne salariale et assurances-vie non réclamées, ce sont plus de 6 milliards d’euros qui patientent à la banque ou à la Caisse des Dépôts. Un Livret A ouvert par vos grands-parents, une participation d’entreprise jamais touchée, un contrat au nom d’un parent décédé : ces histoires sont fréquentes. Et il existe un moyen officiel, en ligne, pour vérifier si vous en faites partie.

Des milliards d’euros sur des comptes inactifs sans que leurs propriétaires le sachent

Ce magot dispersé vient rarement d’un gros jackpot isolé. Il s’agit plutôt d’une mosaïque de petits et moyens montants : Livret A ou LDDS ouverts pour un enfant puis oubliés, plans d’épargne logement jamais clôturés après un achat immobilier, épargne salariale laissée sur un compte qu’on ne consulte plus, ou encore contrats d’assurance-vie dont les bénéficiaires ignorent l’existence.

La vie bouge vite : déménagement, changement de banque, séparation, décès dans la famille. Il suffit de ne pas donner sa nouvelle adresse pour casser le lien avec l’établissement. Un compte devient inactif quand aucune opération n’y figure et que le titulaire ne s’est pas manifesté pendant 12 mois consécutifs. Après 10 ans d’inactivité – ou 3 ans en cas de décès sans démarche des héritiers – la banque doit transférer les sommes à la Caisse des Dépôts, qui les garde jusqu’à 30 ans avant versement définitif à l’État.

Ciclade : le site officiel pour récupérer l’argent de vos vieux comptes

Pour remettre de l’ordre dans tout cela, l’État a créé la plateforme Ciclade.fr. C’est le seul service public permettant de rechercher gratuitement l’argent issu de comptes inactifs et de contrats en déshérence. Inutile de retrouver un ancien RIB : la recherche se fait à partir de l’état civil – nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité – pour vous-même ou une personne décédée dont vous pourriez être ayant droit. Attention aux sites privés payants qui imitent ce service.

Si Ciclade signale une correspondance possible, il faut alors créer un espace personnel et déposer les justificatifs demandés : pièce d’identité valide, et, en cas de succession, documents prouvant vos droits (par exemple un acte de notoriété établi par un notaire). Une fois le dossier complet, la Caisse des Dépôts étudie la demande ; le traitement prend en général autour de trois mois, avant un virement direct sur votre compte bancaire. Comme les fonds ne sont pas conservés au-delà de 30 ans, mieux vaut ne pas attendre.

Check-list express pour ne laisser dormir aucun euro

Retrouver l’argent oublié sur d’anciens comptes n’est qu’une partie du ménage financier possible. Le fisc peut aussi détenir des trop-perçus ou des crédits d’impôt non versés quand le RIB n’est plus à jour sur votre espace personnel, tandis que des petites pensions de retraite restent parfois non réclamées faute de demande. Consulter régulièrement votre relevé de situation individuelle sur le portail officiel des retraites permet de corriger une carrière incomplète et de faire valoir vos droits.

En une heure, vous pouvez déjà lancer un vrai rattrapage :

Faire une recherche pour vous et vos proches décédés sur Ciclade.fr pour récupérer l’argent d’un compte inactif avec Ciclade .

pour . Rassembler carte d’identité et documents de succession pour accélérer toute demande positive.

Vérifier et mettre à jour votre RIB sur votre espace particulier impots.gouv.fr .

. Consulter votre relevé de carrière sur info-retraite.fr et signaler les périodes manquantes.