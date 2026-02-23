Gâteau au chocolat sans œuf : ces 3 ingrédients du placard le rendent incroyablement fondant plusieurs jours

Plus d’œufs mais une envie urgente de gâteau au chocolat moelleux ? Trois ingrédients du quotidien réinventent la recette, entre fondant truffé, ganache soyeuse et moelleux léger.

Le parfum du cacao qui envahit la cuisine fait souvent oublier un détail très terre à terre : il n’y a plus un seul œuf dans le frigo. Allergies, invités vegan, courses oubliées… et l’envie pressante d’un gâteau au chocolat reste là, bien présente. On imagine alors un plan B sec ou fadement light. La réalité est tout autre.

Trois ingrédients du quotidien suffisent à transformer la donne : compote de pommes, tofu soyeux et riz cuit mixé. Chacun remplace les œufs tout en apportant sa personnalité, du cœur presque truffé au fondant façon ganache, jusqu’au moelleux aérien et anti-gaspi. De quoi revoir complètement ce que l’on pensait savoir sur le simple gâteau au chocolat sans œuf.

Chocolat et compote : le fondant sans œuf qui reste humide plusieurs jours

Avec la compote, la pomme joue les chefs pâtissiers. Sa pectine et son eau apportent une humidité longue durée, idéale pour un gâteau dense et très chocolaté qui ne sèche pas. Côté dosage, comptez environ 60 g de compote pour remplacer un œuf, en gardant la même quantité de chocolat noir pâtissier qu’une recette classique.

Pour un fondant express, on fait fondre 200 g de chocolat avec 80 g de beurre ou d’huile neutre, puis on fouette 180 g de compote sans sucres ajoutés avec le sucre pour bien aérer. On ajoute le chocolat, puis farine, fécule et levure, sans trop travailler. Cuisson à 180°C pendant 25 à 30 minutes, centre légèrement tremblotant. La moitié du beurre peut être remplacée par de la compote, voire une cuillère à soupe de yaourt nature, pour un résultat un peu plus léger mais toujours très moelleux.

Tofu soyeux : des carrés façon ganache, riches en chocolat et sans œuf

Totalement neutre en goût, le tofu soyeux se fait discret et laisse le cacao parler. Mixé finement, il apporte de l’eau et des protéines qui lient la préparation comme le feraient des œufs, tout en donnant un fondant soyeux presque flan. On compte environ 60 g de tofu soyeux mixé pour remplacer un œuf dans un dessert.

Pour la version brownie, on mixe 240 g de tofu jusqu’à texture parfaitement lisse, on y incorpore 200 g de chocolat noir fondu, le sucre, la vanille et une pincée de fleur de sel qui renforce le goût du cacao. La farine arrive en dernier, juste pour homogénéiser. L’appareil est coulé dans un moule pas trop grand, cuit 20 minutes à 180°C, puis laissé à refroidir complètement avant de le découper en petits carrés très fondants, éventuellement parsemés de zeste d’orange.

Riz cuit mixé : un moelleux chocolat anti-gaspi sans œuf

Un reste de riz blanc cuit se recycle en moelleux au chocolat léger. Mixez environ 150 g de riz avec du lait tiède jusqu’à obtenir une crème lisse, soit 3 cuillères à soupe pour remplacer un œuf. Ajoutez du chocolat noir fondu, un peu d’huile, du sucre, du cacao et de la levure, puis faites cuire à 180°C, avant de servir avec des fruits rouges.