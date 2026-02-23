Fatigué le soir ? Voici 10 recettes express de courge butternut prêtes en 20 minutes ou moins

Il fait nuit, la fatigue tombe et une courge butternut attend sur le plan de travail. En dix minutes, elle peut devenir un dîner réconfortant… mais lequel ?

Soir d’hiver, fatigue au compteur, une courge butternut vous attend sur le plan de travail. Sa chair douce, couleur soleil, promet un plat qui réchauffe sans demander des heures aux fourneaux. Encore faut-il avoir l’idée qui va avec.

Bonne nouvelle : une recette courge butternut facile, ce n’est pas un projet du week-end. Dix minutes de découpe, le reste au four ou en casserole, et la soirée peut continuer. De quoi donner un second souffle à ce légume souvent oublié au fond du bac à légumes.

Recette courge butternut facile : l’alliée des soirs pressés

La butternut rassure toute la table : goût légèrement sucré, aucune amertume, texture qui devient velours dès qu’elle chauffe. Un simple filet d’huile d’olive, un peu de sel et de poivre suffit à en faire un plat qui a l’air travaillé. Une portion cale bien, et évite souvent la fringale de 22 h.

Pour gagner du temps, on choisit une courge lourde pour sa taille, à la peau mate et sans zone molle, idéalement en forme de poire. La partie longue donne de jolies tranches, la base se vide de ses graines. Selon la recette, la peau reste : en deux au four, on récupère ensuite la chair à la cuillère.

10 idées express de courge butternut : four, poêle, soupe

Côté four, la butternut se prête à tout, du plateau de dés rôtis jusqu’à la pièce entière façon rôti. La courge butternut connaît actuellement « sa pleine saison », rappelle Laurent Mariotte, qui la tranche en hasselback, l’arrose d’huile d’olive, sel, poivre, puis la sert avec une sauce chimichurri au persil, ail, citron, origan, piment, vinaigre et huile d’olive. « Pour changer des veloutés… », sourit-il, cité par Femme Actuelle, et les déclinaisons rapides ne manquent pas :

Dés rôtis de butternut.

Quartiers caramélisés au four.

Butternut entière hasselback.

Butternut farcie épicée.

Gratin rapide de butternut.

Poêlée butternut aux herbes.

Curry minute de butternut.

Soupe express de butternut.

Purée douce de butternut.

Frites de butternut croustillantes.

À la poêle, de petits dés cuiront vite sous un couvercle avant de dorer, prêts à remplacer les pommes de terre avec un oignon et un peu de thym, ou à mijoter en curry minute au lait de coco. Côté soupe express, un oignon revenu, la butternut, de l’eau ou du bouillon et un mixeur suffisent pour un grand bol onctueux en moins de trente minutes, surtout en cocotte-minute ou blender chauffant.

Astuces express pour réussir chaque recette de courge butternut facile

Le format de découpe change tout pour une recette courge butternut facile : en gros quartiers, peu de travail mais plus de cuisson ; en petits dés, un peu plus de couteau mais un dîner en un quart d’heure à la poêle. Une butternut moyenne nourrit souvent deux à quatre repas, surtout si l’on cuit une grande plaque rôtie d’avance.

Les restes se transforment en tartinade avec fromage frais, en sauce pour pâtes ou se congèlent en purée et soupe. Pour une tarte légère, une quiche butternut-poireaux sans œufs associe légumes précuits et appareil tofu soyeux, farine de pois chiches, lait végétal, cuit 35 minutes à 180 °C.