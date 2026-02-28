Ongles mous ou cassants : cette huile pour les cheveux que vous n'utilisez jamais sur vos mains les sauve en 4 semaines

Fin d'hiver, vos ongles mous et cassants vous résistent malgré les durcisseurs. Utilisée sur les cheveux, l'huile de ricin pourrait en 4 semaines tout changer.

Fin d’hiver, beaucoup regardent leurs mains avec découragement : ongles mous, bords qui se dédoublent, vernis qui s’écaille vite. Le froid, les lavages répétés, le gel hydroalcoolique et le ménage sans gants ont laissé des traces. On enchaîne alors durcisseurs et compléments, sans résultat durable. Pourtant, une simple huile végétale, déjà présente dans de nombreuses salles de bains, peut changer la donne.

Cette huile épaisse sert souvent aux cheveux et aux cils, mais reste boudée par les ongles. Il s’agit de l’huile de ricin, riche en acide ricinoléique, un gras oméga-9 qui renforce la kératine. En cure ciblée, elle peut transformer des ongles cassants en griffes solides en quatre semaines. Reste à savoir comment l’appliquer pour que cette petite bouteille change vos mains.

Ongles cassants : pourquoi ils craquent avant l’huile de ricin

Un ongle sain ressemble à un toit en tuiles : plusieurs couches de kératine s’emboîtent, maintenues par un ciment lipidique. Quand l’air est sec, que l’on plonge souvent les mains dans l’eau chaude ou les produits ménagers, ce ciment se fissure. La plaque se strie, puis se dédouble, jusqu’à casser comme du papier mouillé. Les gels hydroalcooliques et certains dissolvants accentuent la déshydratation, surtout si les manucures se succèdent sans pause.

Au bout de quelques semaines de ce traitement, l’ongle devient mou, en « papier mâché ». Une simple crème mains ou une huile légère hydrate la surface, sans réparer la structure. Pour relancer la pousse et épaissir la plaque, il faut nourrir la matrice, là où l’ongle se fabrique, avec des lipides capables de combler les microfissures et de former un bouclier protecteur.

Huile de ricin : l’huile cheveux qui répare les ongles

L’huile de ricin, pour les ongles cassants, repose sur une composition particulière : près de 90 % d’acide ricinoléique, un acide gras oméga-9. Il pénètre les couches supérieures de la kératine et nourrit la matrice en profondeur. Sa texture épaisse agit comme un ciment naturel, comble les stries et forme un film qui limite la pénétration de l’eau et des détergents. Ses propriétés antibactériennes et antifongiques assainissent aussi le contour de l’ongle et les cuticules sèches.

Pour profiter de ce bouclier naturel, commencez le soir sur des ongles propres, sans vernis ni base, mains lavées au savon doux puis bien sèches. Déposez une petite goutte sur chaque ongle et massez la lunule et les cuticules par mouvements circulaires, environ 2 minutes par ongle. Ce geste active la microcirculation, apporte des nutriments à la matrice et relance la pousse. Laissez poser la nuit, sous des gants en coton si besoin.

Routine huile de ricin pour ongles cassants

Pour booster l’effet, mélangez une cuillère à soupe d’huile de ricin bio, cinq gouttes de jus de citron frais et deux capsules de vitamine E ou un peu d’huile de germe de blé. Ce sérum blanchit l’ongle, lisse et assouplit les cuticules. Utilisez-le chaque soir pendant une cure de 4 semaines, en gardant une alimentation riche en protéines et en minéraux et en buvant régulièrement de l’eau.