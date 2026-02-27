Coloration ratée ou henné trop vif : ne touchez plus à vos cheveux avant d'avoir testé ce masque maison miracle

Coloration beaucoup trop sombre ou henné cuivré façon carotte, et la panique monte dans la salle de bain. Ce masque naturel promet de faire dégorger en douceur tout en chouchoutant la fibre, à condition de l’utiliser avec méthode.

Vous aviez imaginé une nuance douce pour égayer la fin de l’hiver, et le miroir renvoie un brun très sombre ou un cuivre agressif qui durcit les traits. Face à cette coloration ratée, on pense souvent à enchaîner décolorations et effaceurs chimiques, au risque de cheveux rêches et cassants.

Autre option : un masque maison inspiré des rituels ancestraux, à base d’argile blanche et de lait de coco. Ce duo, bien plus doux qu’un décapant, agit comme un buvard sur l’excès de pigments tout en soignant la fibre, de quoi espérer rattraper henné ou colo… sans la casser.

Masque argile blanche et lait de coco : pourquoi il fonctionne

Les colorations permanentes par oxydation pénètrent la fibre, alors que les ton sur ton et le henné trop vif se fixent surtout en surface. L’argile blanche, ou kaolin, est une poudre minérale riche en silice qui se comporte comme un buvard intelligent : elle absorbe l’excès de pigments et les résidus chimiques déposés sur le cheveu, sans ouvrir brutalement les écailles.

En face, le lait de coco contrebalance le côté asséchant de l’argile. Sa richesse en acides gras saturés et en protéines végétales enveloppe la tige, nourrit et fait glisser les résidus de colorant. Résultat : la couleur dégorge en douceur, les reflets trop sombres ou cuivrés se fondent, sans cet effet paille typique des décapants classiques.

Recette express et application du masque maison

Dans un bol non métallique – bois, verre ou céramique – mélangez :

3 cuillères à soupe d’ argile blanche en poudre

en poudre 100 ml de lait de coco tiède, non sucré

tiède, non sucré Quelques gouttes d’eau tiède pour ajuster la texture

Remuez jusqu’à obtenir une pâte lisse, onctueuse, qui tient bien sans couler, comme une crème dessert. Appliquez-la sur cheveux humides, mèche par mèche, en insistant sur les zones trop foncées ou cuivrées. Couvrez avec une charlotte ou du film alimentaire pour garder chaleur et humidité, laissez poser 30 à 45 minutes, puis rincez longuement et faites un shampoing doux. Sur une permanente très foncée ou ancienne, le résultat restera surtout un adoucissement des reflets.

Après le masque : réparer ses cheveux

Une fois la couleur adoucie, les longueurs ont besoin de réconfort. Leïla Bekhti prépare par exemple un soin maison nourrissant : « Je bats deux oeufs, un peu d’huile d’argan et je fais un masque sur les pointes », qu’elle applique « une fois par mois », a-t-elle expliqué, citée par Femina.

Sur la durée, des cheveux solides passent aussi par l’intérieur : une alimentation variée riche en zinc, fer et vitamines B, une bonne hydratation et un sommeil correct soutiennent la pousse et limitent la casse. Pour les ratés vraiment extrêmes, il existe des effaceurs de coloration comme Colour B4, vendu à partir de 12,95 €, qui mélangent un activateur et un neutraliseur de couleur pour inverser l’oxydation en 30 à 60 minutes avant un rinçage intensif et, si besoin, une recoloration immédiate.