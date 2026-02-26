Ongles mous, striés, qui se dédoublent : ce bain maison à base d’huile et de citron les rend incassables en 4 semaines

En fin d’hiver, beaucoup voient leurs mains accrocher les collants, la manucure s’écailler et les ongles mous se casser au moindre choc. Froid, chauffage, gel hydroalcoolique et produits ménagers sans gants attaquent la plaque unguéale, qui se strie et se dédouble, même chez celles qui ont pourtant toujours eu de beaux ongles.

Il existe pourtant un rituel tout simple, à faire chez soi avec de l’huile de ricin, un peu de citron et de vitamine E. Un bain d’huile quotidien, suivi d’un massage de 2 minutes par ongle pendant 4 semaines, suffit souvent à transformer des ongles fragiles en petits boucliers brillants. Intriguant, surtout quand on sait ce qui se joue sous la surface.

Pourquoi vos ongles deviennent mous, striés ou se dédoublent en hiver

Un ongle, c’est surtout de la kératine, organisée en couches soudées par un ciment lipidique. Quand l’air est sec et que les lavages s’enchaînent, ce ciment se fissure : la plaque se strie, l’ongle se dédouble et perd sa résistance. Au Wumman Spa, à Londres, Paloma Buddemeier rappelle que le soin de soi est un « droit de naissance », a-t-elle confié au tabloïd britannique The Sun. Elle dit vouloir « de transformer des idées en expériences qui font que les femmes se sentent valorisées et fortes ».

Pour cette experte, le premier signe de mains en souffrance n’est pas juste la rugosité mais un « épaississement du repli unguéal proximal ». Elle prévient : « Lorsque la peau autour de la base de votre ongle se sent dure ou ‘croustillante’, c’est un signe que la peau essaie de se protéger excessivement de la déshydratation ». Les stries verticales trahissent un « vieillissement des ongles » et les couches qui se soulèvent, des dégâts liés à l’eau ou au fait de « utiliser les ongles comme des ‘outils’ ».

Bain d’huile de ricin et citron : la recette maison qui fortifie les ongles

L’huile de ricin est particulièrement intéressante pour un bain d’huile. Très dense, composée d’environ 90 % d’acide ricinoléique, elle comble les micro-brèches de la kératine, scelle l’hydratation et assainit le pourtour de l’ongle. On la combine à du citron et à la vitamine E pour un soin complet :

2 cuillères à soupe d’huile de ricin bio pressée à froid

10 gouttes de jus de citron jaune frais

3 capsules de vitamine E ou 1/2 cuillère à café d’huile de germe de blé

Le soir, on trempe ses ongles quelques minutes dans le mélange, puis on masse chaque ongle 2 minutes, en insistant sur la base. Ce geste active la microcirculation au niveau de la matrice et apporte plus de nutriments à la zone de croissance. Le citron, riche en acide citrique, aide à blanchir et durcir la plaque, tandis que la vitamine E protège les cuticules et évite les petites peaux sèches. Répété tous les soirs pendant 4 semaines, ce rituel accompagne le renouvellement partiel de l’ongle et limite nettement les ongles qui se dédoublent.

Les bons réflexes pour booster le bain huile citron ongles

Paloma Buddemeier aime aussi l’huile d’olive extra-vierge et conseille « de réchauffer un petit bol et de tremper vos doigts pendant cinq minutes avant de vous coucher », un « secret » qu’elle réserve aux ongles cassants et cuticules en détresse. Elle recommande encore « appliquer votre huile à cuticules avant de sauter sous la douche » : « L’huile agit comme une barrière, empêchant l’eau chaude d’éliminer les lipides naturels de votre plaque à ongles ». Sans entretien, ces déséquilibres finissent en « fissures » très douloureuses.

Dans son spa, ses équipes « priorisent l’utilisation de produits véganes, sans cruauté et biologiques » et sont, dit-elle, « des maîtres de la précision technique ». Pour elle, le vrai drapeau rouge, c’est un pro qui lime sans regarder : « un technicien doit toujours vérifier la santé de vos ongles avant même de prendre une lime ». Elle défend une vraie « philosophie de beauté ». À la maison, on complète le bain d’huile par le port de gants ménagers, une alimentation riche en protéines, vitamines B, zinc, une bonne hydratation et un sommeil suffisant pour soutenir la repousse de l’intérieur. Rougeurs persistantes, démangeaisons intenses, crevasses profondes ou suintements imposent un avis médical.

Sources Beauté Test

«Ce geste avec cet ingredient du placard change vos mains seches en hiver et revele un gros drapeau rouge en institut»