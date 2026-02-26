Miliboo : ce fauteuil tendance en teck à moins de 280 € donne à votre salon un look haut de gamme sans vous ruiner

Signé Miliboo, le fauteuil lounge YARI en teck massif et corde tressée promet un salon façon boutique de design sans exploser le budget. Placé au bon endroit, il change l’ambiance bien plus qu’on ne l’imagine.

Feuilleter un magazine déco, tomber sur un salon parfait et refermer la page en se disant que ce rêve n’est pas pour soi : beaucoup connaissent cette petite frustration. On imagine qu’un salon au rendu luxe exige un canapé hors de prix, un tapis XXL et une liste infinie d’achats.

Depuis quelques semaines, un fauteuil en particulier attire l’attention des amateurs de belle déco : le fauteuil lounge YARI, signé Miliboo. Lignes basses, structure en teck massif, assise en corde tressée, style Japandi très actuel, il a tout d’un modèle de galerie design. Sauf que son prix reste étonnamment sage pour ce niveau de finition.

Un seul fauteuil peut changer l’ambiance de tout le salon

Dans un salon, la première impression vient souvent d’un trio matières – proportions – lumière. Un fauteuil graphique en bois naturel, posé près d’une fenêtre ou d’un tapis texturé, peut instantanément faire oublier un canapé un peu simple. Cette pièce forte donne à elle seule l’illusion d’un salon haut de gamme.

Plutôt que de multiplier les petits achats déco, beaucoup de stylistes conseillent de concentrer le budget sur un ou deux éléments structurants. Des guides d’achat estiment qu’un bon fauteuil se situe souvent entre 300 et 800 €, quand les modèles réellement haut de gamme dépassent largement les 800 €. Miser sur des matériaux naturels et intemporels comme le teck et la corde devient alors une façon d’acheter moins, mais mieux.

Fauteuil lounge YARI : un look de galerie design sans se ruiner

Le fauteuil lounge YARI illustre parfaitement cette idée de luxe accessible. Vendu autour de 279,99 € prix public et régulièrement en promotion aux environs de 235 €, il reste bien en dessous des 500 à 800 € observés pour des fauteuils similaires en bois massif et cordage chez des créateurs. Son assise large et basse invite à s’y poser, tout en restant assez compacte pour un salon de taille standard.

Côté style, YARI mixe l’esprit scandinave et japonais que l’on associe au courant Japandi. Le teck massif apporte une teinte miel chaleureuse, la corde tressée dessine une assise légère, presque graphique. Placé près d’un canapé clair – écru, beige ou gris perle – et d’un tapis en jute ou laine bouclée, ce fauteuil suffit à faire passer le salon dans une autre catégorie visuelle.

Bien placer le fauteuil lounge YARI pour un effet salon haut de gamme

Pour que ce fauteuil crée vraiment l’effet salon de magazine, son emplacement compte. Dans un petit séjour, on peut le glisser en coin lecture, près d’une fenêtre, avec une lampe sur pied et une petite table. Dans un salon familial, l’installer légèrement de biais face au canapé en fait le siège star, immédiatement mis en valeur.

Dernier point pour garder cet effet chic : soigner les matières au quotidien. Pour un fauteuil qui semble vraiment haut de gamme sans coûter 1 000 €, quelques repères simples aident à choisir :

une structure en bois massif plutôt qu’en panneau léger ;

des fibres naturelles visibles (corde, jute, lin) qui apportent du relief ;

des finitions nettes, sans vis apparentes ni tissu qui plisse.