Ce miroir sur pied XXL à moins de 60 € chez Maxi Bazar agrandit la pièce : pourquoi il faut se dépêcher

Les grands miroirs sur pied coûtent souvent cher, mais Maxi Bazar casse les prix avec un modèle XXL design finition argile à moins de 60 €. Promo limitée, format pleine hauteur et effet d’espace promettent un vrai coup de frais dans la déco.

Envie de plus de lumière et d’espace sans pousser les murs ? Les grands miroirs pleine hauteur restent l’astuce préférée des décorateurs, mais la note grimpe vite. Chez Carrefour, un miroir 160 x 50 cm tourne autour de 93,39 € en promo, le modèle 160 cm « Chepy » de Maisons du Monde est affiché à 209 €, et certains miroirs XXL sur ManoMano dépassent 250 €.

Dans ce paysage, l’offre de Maxi Bazar fait figure d’exception : un miroir sur pied XXL design, finition argile, tombe à moins de 60 €. De quoi illuminer un salon, une chambre ou une entrée sans toucher à ses murs ni à ses économies. Et la fenêtre de tir pour en profiter reste courte.

Un miroir sur pied XXL Maxi Bazar à 59,99 € : une vraie bonne affaire

Habituellement vendu 89,99 €, ce grand miroir passe à 59,99 € grâce à une remise de -33 %. Pour un miroir pleine longueur, c’est rare à ce niveau de prix, surtout quand beaucoup de psychés chez But se situent plutôt entre 55 et plus de 300 €. « Le miroir est l’accessoire décoratif incontournable pour réussir ce tour de magie visuelle », écrit Trucmania, partenaire d’Ouest-France.

La promotion est annoncée comme valable jusqu’au 1er mars 2026, avec des stocks répartis dans une trentaine de magasins. Les arrivages pouvant partir vite, l’enseigne met en avant le service Click and Collect : réservation du produit en ligne, choix du magasin, puis retrait sur place une fois le miroir mis de côté. « C’est une astuce efficace pour garantir votre achat et commencer tout de suite à transformer votre décoration ».

Un format XXL et une finition argile pour agrandir la pièce avec style

Côté format, ce miroir affiche une hauteur de 160,5 cm, une largeur de 55,3 cm et une profondeur de 42,7 cm. On se voit de la tête aux pieds, tout en gardant un encombrement raisonnable pour une entrée étroite, un dressing ou un coin de chambre. Sa structure en verre, aluminium et MDF pèse 7,1 kg : assez lourd pour rester stable, assez léger pour le déplacer seul.

Son vrai plus tient à sa finition argile. Ni noir industriel ni doré classique, ce coloris doux réchauffe l’atmosphère et se marie bien avec les bois clairs, le bambou ou les fibres naturelles. Placé face ou à trois quarts d’une fenêtre, il capte la lumière et donne l’illusion d’un volume doublé. Pour accentuer l’effet déco, « Associer ce grand miroir sur pied à de plus petits formats muraux permet de créer un effet galerie résolument tendance ».

Bien l’utiliser au quotidien sans exploser son budget déco

Dans un studio, on peut le glisser derrière une porte ou près d’une armoire pour repousser visuellement le mur. Dans une entrée sans fenêtre, installé au bout du couloir, il allonge la perspective et accueille les invités avec un halo de lumière. Il suffit de l’adosser légèrement au mur, ou d’ajouter une petite patte de fixation discrète si des enfants ou des animaux courent partout.

Au quotidien, l’entretien reste simple : un chiffon microfibre pour le verre, un linge légèrement humide puis sec pour le MDF, en évitant l’eau stagnante au pied. Avec son prix serré, son format généreux et son look chaud, ce miroir sur pied XXL vise autant les petits budgets que les locataires qui veulent agrandir leur pièce sans travaux. L’offre tient jusqu’au 1er mars 2026, à condition de trouver encore un exemplaire en rayon.