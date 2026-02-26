Gifi : ce lot de 4 bornes solaires à moins d’1 € pièce affole les rayons, mais tout le monde ne pourra pas en profiter

Chez Gifi, un lot de 4 bornes solaires à planter à prix mini affole les amateurs de jardin à l’approche des beaux jours. Comment ces petites lumières promettent-elles d’éclairer vos allées pour quelques euros seulement ?

Vous rêvez d’un jardin bien balisé la nuit sans alourdir vos factures ni faire venir un électricien ? Les beaux jours reviennent, on ressort les salons de jardin, mais les allées restent souvent dans l’ombre, avec ce petit risque de faux pas qui inquiète toujours les parents et les invités.

Pour y remédier, un bon plan fait beaucoup parler : chez Gifi, une borne solaire à planter s’affiche à seulement 0,79 €, soit moins qu’une baguette de pain. En prenant un lot de 4 bornes solaires, on éclaire déjà une belle portion d’allée pour quelques euros, ce qui explique l’effet buzz sur les réseaux et la ruée en magasin.

Un lot de 4 bornes solaires Gifi à moins d’1 € pièce pour baliser vos allées

A 0,79 € l’unité, ces bornes restent bien en dessous des lots d’entrée de gamme que l’on trouve souvent à plusieurs euros la pièce, et très loin des packs premium vendus plusieurs dizaines d’euros pour quatre éléments en verre ou inox avec télécommande. Pour un budget serré, le rapport déco/prix attire forcément l’attention.

Chaque modèle mesure 36,5 cm de haut pour 5,5 cm de diamètre, en plastique pensé pour résister à l’extérieur. Quatre couleurs sont proposées, vert, noir, gris ou terracotta, de quoi se fondre dans les massifs ou souligner une terrasse. L’installation se résume à planter le piquet dans la terre : la cellule se recharge au soleil et s’allume la nuit, sans câble ni travaux.

L’essor de l’éclairage solaire, des jardins Gifi aux grands projets Fonroche

Dans le secteur professionnel, l’éclairage solaire progresse lui aussi à vive allure. A propos du rapprochement avec le fabricant Nowatt, Fonroche Lighting résume sa stratégie ainsi : « Cette union a marqué un tournant stratégique pour Fonroche Lighting, qui a mobilisé d’importants moyens pour optimiser les produits Nowatt afin qu’ils répondent à ses standards technologiques, notamment en termes de garantie et de compétitivité », indique dans un communiqué le fleuron agenais présidé par Yann Maus et dirigé par Laurent Lubrano, cité par Sud Ouest. Le groupe affirme avoir intégré « totalement » cette production sur son site d’Agen et parle d’une intégration « dans les meilleures conditions ». » Cela va nous permettre de gagner en flexibilité et d’optimiser les produits Nowatt en les dotant des dernières technologies de Fonroche Lighting, notamment sur le plan des batteries, développées sur notre site agenais, détaille Laurent Lubrano, directeur général de Fonroche Lighting. En un an, nous nous sommes essentiellement concentrés sur l’amélioration des produits de la gamme, afin de les confronter aux mêmes niveaux d’exigence technique et de compétitivité que notre gamme historique, tout cela de manière à exploiter le potentiel exceptionnel des produits Nowatt. Cette intégration sur notre site agenais marque une étape clé nous permettant de consolider notre position de leader en élargissant nos offres vers des solutions toujours plus innovantes, performantes et respectueuses de l’environnement. » Cette montée en puissance illustre à quel point la technologie solaire s’impose, des grands parcs publics jusqu’aux petites bornes à piquer vendues en grande distribution.

Idées déco avec vos bornes solaires Gifi et offre limitée en magasin

Dans un jardin de particulier, un ou plusieurs lots suffisent déjà à dessiner des chemins lumineux et rassurants. On peut par exemple les disposer :

le long d’une allée pour guider les pas depuis le portail jusqu’à la maison ;

autour d’une terrasse pour créer une ambiance douce lors des soirées d’été ;

au pied d’un massif ou près de marches extérieures pour souligner les reliefs et limiter les chutes.

Une fois la nuit tombée, ces petites lumières structurent l’espace et transforment l’ambiance du jardin avec un côté presque féerique, tout en sécurisant les déplacements. Ce produit mise sur les économies d’énergie et une déco accessible, mais les stocks restent limités selon les magasins, et l’engouement actuel laisse penser que les rayons pourraient se vider rapidement à l’approche du printemps.