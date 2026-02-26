Chambre sans rangement : ce meuble chez BUT à moins de 80 € remet tout en ordre et donne du style pendant les soldes

Entre piles de vêtements et manque de place, cette commode imitation chêne chez BUT promet un vrai coup de frais à la chambre. En soldes été 2024 à -33 %, elle cumule rangement malin et style sans plomber le budget.

Des piles de tee-shirts qui débordent de l’armoire, un tas de pulls sur la chaise, des draps coincés sous le lit : quand la chambre manque de rangements, le désordre s’installe vite. Beaucoup renoncent à réaménager faute de budget ou de place pour un grand dressing, alors qu’un simple meuble bien choisi peut déjà changer l’ambiance de la pièce.

Les soldes d’été 2024, du 26 juin au 23 juillet, tombent donc à pic pour craquer pour un meuble de chambre sans exploser son compte. Grandes enseignes d’ameublement comme Maisons du Monde, La Redoute Intérieurs, IKEA ou BUT multiplient les remises, entre -15 % et -50 % sur le mobilier et la déco. Au milieu de ces promos, une commode imitation chêne chez But, affichée à petit prix, se distingue par son look chaleureux et son côté ultra pratique.

Une commode imitation chêne BUT qui libère visuellement la chambre

Ce type de commode imitation chêne concentre beaucoup de rangement sur une surface au sol réduite. Avec des dimensions classiques autour de 80 à 120 cm de large pour environ 40 cm de profondeur, elle se glisse contre un mur, au pied du lit ou sous une fenêtre sans bloquer la circulation. Quatre à six tiroirs permettent de caser tee-shirts, pulls, jeans ou linge de lit, tout en gardant le dessus disponible pour une lampe, quelques livres ou un panier vide-poches.

Dans une petite chambre ou un studio, ce meuble remplace facilement une armoire trop profonde. Il suffit parfois de l’installer à la place de la fameuse chaise à vêtements pour retrouver un sol dégagé et une pièce qui respire. Le décor gagne aussi en chaleur grâce à la finition imitation chêne, plus douce qu’un blanc basique et plus lumineuse qu’un bois très foncé.

Le bon plan BUT : 79,99 € et -33 % sur un meuble de chambre

Pendant cette période de soldes, But met en avant une commode imitation chêne proposée à 79,99 €, avec une remise de -33 % par rapport à son prix habituel. Dans un contexte où les enseignes affichent majoritairement des rabais entre -15 % et -50 % sur les meubles, ce niveau de réduction pour un rangement de chambre sous la barre des 100 € reste rare. A titre de comparaison, une commode 3 tiroirs en frêne y est par exemple passée à 113,04 € au lieu de 149,99 €, soit -25 %.

Entre crise du pouvoir d’achat et besoins de meubles fonctionnels, But mise depuis plusieurs années sur des offres très offensives en magasin comme en ligne. L’enseigne développe ses formats de proximité But City ou But Cosy et s’appuie sur la commande Internet avec retrait rapide en magasin, pratique quand on ne dispose pas de voiture. Résultat : repérer la commode sur le site, vérifier les stocks puis la récupérer près de chez soi se fait en quelques clics.

Comment tirer le meilleur parti de cette commode imitation chêne BUT

Avant de craquer, mieux vaut mesurer le mur disponible et visualiser l’ouverture complète des tiroirs pour éviter les mauvaises surprises. Une fois installée, organiser chaque tiroir par type de vêtements et limiter les objets posés dessus suffit à garder une chambre nette et vraiment apaisante.