Horoscope travail du 26 février : ce transit de Mercure promet un gros bide pro à ces 2 signes du zodiaque

Dans certains bureaux, le 26 février risque de ressembler plus à un champ de mines qu’à une simple journée de travail. Mails qui s’égarent, remarques mal prises, projets remis en cause : le climat astral annonce un sérieux risque de bide pro. L’astrologie décrit une météo intérieure agitée où le moindre faux pas peut coûter cher.

Entre un ciel électrique et le démarrage de Mercure rétrograde en Poissons en 2026, la communication professionnelle se fragilise. Le carré tendu entre Mars et Mercure échauffe les esprits, réduit la patience et fait monter le ton dans l’open space. Deux signes, surtout, se retrouvent au coeur de cette tourmente.

Horoscope travail 26 février 2026 : un ciel électrique au bureau

Les astrologues décrivent une phase de Mercure rétrograde en Poissons du 26 février au 20 mars 2026, marquée par malentendus, retards et bugs techniques au bureau. La veille, le tirage du tarot sous le Chevalier de Deniers invitait déjà à avancer par petits pas, sans forcer les décisions ni les signatures.

Le carré entre Mars, planète de l’action, et Mercure, maître de la parole, décrit une journée impulsive. On envoie un message sec sans le relire, on coupe un supérieur en pleine phrase, on valide un projet mal ficelé. Dans ce contexte, l’indulgence de la hiérarchie et des collègues devient quasi nulle.

Gémeaux et Capricorne : les deux signes visés par le bide pro

Pour les Gémeaux, gouvernés justement par Mercure, cette configuration ressemble à un piège. Leur facilité d’expression peut tourner au désastre : blague mal calibrée, remarque légère à la pause‑café, mail ironique mal compris. Les prévisions associent aussi Mercure rétrograde à un chaos professionnel plus profond, avec remise en question du poste et perte de motivation.

Le Capricorne vit un autre type de secousse. Ce signe bâtisseur pourrait voir un projet clé stoppé net, reporté ou vidé de son budget après une réunion tendue. La qualité du travail n’est pas visée, ce sont des choix arbitraires qui tombent. Sentiment de gâchis, autorité contestée, confiance entamée : le terrain est propice au découragement.

Guide de survie astrologique pour limiter la casse au travail

Pour traverser ce 26 février sans dégâts durables, la priorité reste de préserver ses ressources et de choisir ses mots. L’horoscope de Marie Claire souligne à propos du Cancer : « Concernant votre vitalité, ne la gaspillez pas inconsidérément car vos forces ne sont pas illimitées », un rappel valable pour tous face à une journée sous haute tension. Quelques réflexes simples à adopter :

Relire tout message important à froid, et éviter l’ironie écrite.

Reporter toute décision radicale à après le 20 mars 2026.

Privégier les tâches de fond calmes plutôt que la prise de pouvoir.

Ce mode discret, inspiré du Chevalier de Deniers, convient à tous les signes ce jour‑là. Les ambitions restent intactes, mais se construisent pas à pas. Le ciel du 26 février invite surtout à protéger sa réputation plutôt qu’à chercher le coup d’éclat.

