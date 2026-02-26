J’ai changé ce détail dans mon salon : ma facture de chauffage a chuté de 20 % et vous faites la même erreur

Vous grelottez dans le salon alors que le thermostat affiche 19 °C et que la facture de chauffage explose. Un simple détail d’aménagement pourrait tout changer cet hiver.

Le thermostat affiche 20°C, la chaudière tourne à plein régime, et pourtant tout le monde garde le plaid sur les genoux dans le salon. Pour beaucoup de foyers, cette scène se répète à chaque vague de froid, avec à la clé une facture de chauffage qui augmente alors que la sensation de froid persiste.

En réorganisant simplement leur pièce de vie, certains ménages racontent pourtant avoir retrouvé une chaleur homogène et réduit leurs dépenses d’environ 20 %, sans changer de chaudière ni refaire l’isolation. Selon l’Ademe, baisser de 1°C permet déjà d’économiser près de 7 % sur la facture : tout est donc affaire de détails bien pensés dans le salon.

Salon à 19°C mais toujours glacé : quand le problème vient de l’aménagement

L’Ademe recommande autour de 19°C dans les pièces de vie, et 16 à 17°C la nuit dans les chambres, des températures censées allier confort et sobriété. Pourtant, dans de nombreux logements, le radiateur est brûlant au toucher alors que l’air reste tiède au centre du salon, signe que la chaleur ne circule pas correctement.

Face à ce paradoxe, on accuse souvent l’isolation ou la chaudière. Beaucoup montent alors la consigne à 21°C, voire plus. Or passer de 19 à 21°C peut entraîner environ 14 % de consommation en plus, pour un résultat parfois décevant si un simple détail d’aménagement bloque en réalité la diffusion de la chaleur.

Le meuble devant radiateur qui fait flamber la facture de chauffage

L’erreur la plus fréquente reste le meuble devant radiateur : canapé collé au mur chauffant, buffet, cache-radiateur plein, rideaux épais qui tombent juste devant, voire linge posé sur l’appareil. Des estimations indiquent qu’un radiateur masqué perd facilement 10 à 20 % d’efficacité, ce qui suffit à refroidir toute la pièce.

Pour libérer le potentiel de chauffage, il vaut mieux laisser 20 à 30 cm d’espace devant l’appareil, idéalement 40 à 50 cm pour un gros canapé, environ 15 cm sur les côtés et 50 cm au-dessus. En décalant légèrement le mobilier et en découvrant les radiateurs, beaucoup de foyers ont pu revenir de 21 à 19°C tout en ayant enfin chaud, ce qui rend une baisse globale proche de 20 % très crédible.

Les derniers réglages dans le salon pour gagner en confort sans travaux

Une fois les radiateurs dégagés, quelques gestes renforcent encore le confort : purger les radiateurs à eau quand le haut reste froid, dépoussiérer les grilles des modèles électriques, aérer 10 à 15 minutes par jour pour chasser l’humidité, fermer volets et rideaux épais le soir sans les laisser cacher les appareils. Ces actions limitent les déperditions de chaleur et rendent le salon plus facile à chauffer.

Un thermostat d’ambiance programmable ou des robinets thermostatiques aident ensuite à maintenir 19°C dans le séjour et 16 à 17°C la nuit, sans y penser. Et si malgré tout la pièce reste fraîche, des radiateurs chaleur douce ou intelligents, capables d’apprendre le rythme de vie, de détecter l’ouverture d’une fenêtre et de se programmer à distance, peuvent être envisagés, d’autant que des primes CEE soutiennent ce type de rénovation énergétique.