Ce petit accessoire IKEA à moins de 5 € fait disparaître l’étendoir du salon et libère enfin votre espace

En fin d’hiver, le salon se transforme en buanderie et l’étendoir géant s’installe pour de bon au milieu de la pièce. Un accessoire IKEA à moins de 5 € promet pourtant de libérer l’espace sans travaux.

Quand le salon ressemble à une buanderie, difficile de se détendre. En fin d’hiver, l’étendoir sur pieds trône souvent au milieu de la pièce, coupe la lumière, bloque le passage et rappelle en permanence la corvée de linge. Beaucoup parlent même de véritable « pollution visuelle » tant cet objet impose sa présence.

Le froid et l’humidité empêchent de faire sécher dehors, les radiateurs sont déjà occupés, et l’étendoir finit par s’installer pour de bon au milieu du séjour. Dans les petits appartements, chaque mètre carré compte ; un accessoire à moins de 5 euros promet justement de libérer cet espace étouffé.

Fin d’hiver : quand l’étendoir géant envahit tout le salon

Dans de nombreux foyers urbains, l’étendoir, ou « tancarville », s’impose entre canapé et télévision. Les chaussettes pendent devant la fenêtre, les sous-vêtements sèchent à hauteur d’yeux, et la déco pensée pour une ambiance douce disparaît derrière les barres métalliques. Résultat : on a l’impression de vivre dans une buanderie, matin et soir.

Le paradoxe, c’est que le problème vient surtout du petit linge. Chaussettes, culottes, bodies, bavoirs remplissent très vite un grand étendoir alors qu’ils prennent peu de place une fois secs. Sortir une structure XXL pour une simple machine de petites pièces devient une vraie aberration dans les petits appartements.

SLIBB, le séchoir à suspendre IKEA à 4,99 € qui change la donne

Repéré chez IKEA, le séchoir à suspendre SLIBB se présente comme un carré vert compact équipé de 24 pinces. À 4,99 €, il prend en charge tout ce que l’on étend habituellement en vrac : chaussettes, sous-vêtements, petits vêtements d’enfant. Son crochet pivotant à 360° permet de l’accrocher sur une tringle à rideaux, une barre de douche, une poignée de porte ou un balcon. Le plastique est traité anti-UV, ce qui autorise aussi un usage extérieur quand les beaux jours reviennent.

Malgré son format réduit, SLIBB accueille jusqu’à 12 paires de chaussettes ou une vingtaine de sous-vêtements, tout en laissant circuler l’air entre chaque pièce. Une fois le linge sec, le crochet se replie, le séchoir devient presque plat et se glisse dans un tiroir ou au fond du placard à balais. Visuellement, il disparaît totalement entre deux lessives.

Une nouvelle routine linge sans étendoir au milieu du salon

En séparant clairement le petit linge du reste, l’organisation change. SLIBB s’occupe des pièces légères, accroché en hauteur dans la salle de bains ou près d’une fenêtre entrouverte, tandis que l’étendoir sur pieds ne sort plus que pour les draps, jeans et serviettes. Astuce simple : répartir le poids à peu près partout sur le carré pour éviter que le séchoir ne penche.

Remplir une machine dédiée au petit linge quand c’est possible.

Tout accrocher sur SLIBB, en équilibrant les pinces.

Laisser sécher dans une pièce ventilée, porte ou fenêtre entrouverte.

Replier et ranger le séchoir dès que tout est sec, pour garder le salon dégagé.

Pour les grosses pièces, certains continuent à utiliser le modèle JÄLL, un étendoir pliable qui a séduit les clients. On peut lire des commentaires comme « Petit séchoir pour petites choses à sécher à l’intérieur. », rapporte un acheteur cité par le Journal de la Maison, ou encore « Petit étendoir parfait pour 1 ou 2 personnes. Léger et pratique à ranger car très plat. », « Il est petit mais super pratique sur mon petit balcon. », « Je suis très content de cet étendoir, qui est très peu encombrant, se plie / se déplie facilement et se range partout. Il est idéal pour un petit appartement, à poser devant un radiateur. ».