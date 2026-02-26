Bricolage : cette mallette Bosch Pro bradée chez Cdiscount est le pack complet pour s’équiper pro à prix jamais vu

À l’approche des gros travaux de printemps, Cdiscount casse le prix d’une mallette d’outillage Bosch Pro avec perceuse GSR 18V‑50 et accessoires. Ce pack complet peut changer la donne pour les bricoleurs, à condition de savoir s’il correspond vraiment à leurs besoins.

Monter une vraie caisse à outils coûte vite cher, surtout quand on vise du matériel pro. À l’approche du printemps et des week-ends bricolage qui vont avec, beaucoup cherchent encore comment s’équiper correctement sans exploser le budget. Les bonnes affaires existent, mais elles restent souvent cachées au milieu de promos moins intéressantes.

En ce moment, une offre retient l’attention chez Cdiscount : une mallette d’outillage Bosch Pro complète, avec perceuse-visseuse, batteries, chargeur et accessoires, tombe à un tarif rarement observé. Proposée à 179,99 € au lieu de 235 €, elle vise clairement ceux qui veulent passer au matériel professionnel sans se ruiner. De quoi faire hésiter plus d’un bricoleur.

Une mallette Bosch Pro en promo rare chez Cdiscount

Le pack Bosch Professional passe de 235 € à 179,99 €, soit plus de 55 € d’économie et un rabais d’un peu plus de 20 %. Pour une gamme réputée pour sa robustesse, ce niveau de prix reste peu fréquent. L’enseigne précise que l’offre dépend des stocks disponibles, ce qui laisse penser que les exemplaires pourraient partir rapidement.

Ici, il ne s’agit pas du Bosch « vert » grand public, mais bien du Bosch « bleu » pensé pour les usages intensifs. Cette gamme Professional a été conçue pour encaisser chantiers répétés, vissages en série et perçages dans des matériaux exigeants, tout en gardant une bonne longévité. Une façon de s’équiper une fois, pour longtemps.

Bosch Professional GSR 18V-50 : le cœur de la mallette

Au centre du pack, on trouve la perceuse-visseuse Bosch Professional GSR 18V-50. Son moteur de 18 V offre une puissance confortable pour le perçage du bois, du métal ou des matériaux d’agencement. Le mandrin Autolock en métal apporte une meilleure tenue des forets qu’un modèle en plastique, ce qui sécurise le travail et limite les glissements.

La mallette se présente comme un véritable atelier portatif avec tout le nécessaire déjà inclus :

la perceuse-visseuse GSR 18V-50 ;

2 batteries 2,0 Ah pour alterner sans interruption ;

pour alterner sans interruption ; un chargeur rapide GAL 18V-20 ;

43 accessoires de perçage et vissage ;

de perçage et vissage ; une sacoche de transport résistante.

L’agencement permet de garder chaque pièce à sa place, protégée de la poussière et des chocs. On sort la sacoche, on ouvre, tout est prêt à servir.

Un kit pensé pour tous les bricoleurs, du débutant au pro

Pour un premier équipement, ce pack joue le rôle de « kit de survie » du bricoleur. Avec une capacité de perçage qui atteint 35 mm dans le bois, il couvre la plupart des besoins du quotidien : montage de meubles, pose d’étagères, aménagement d’un dressing ou petits travaux de menuiserie dans un logement fraîchement acquis.

Les utilisateurs plus aguerris y voient un set complémentaire facile à transporter sur les chantiers. Deux batteries, une perceuse pro, une pluie d’embouts et de forets rangés dans une sacoche compacte : l’ensemble suit aussi bien dans le coffre de la voiture que dans un coin de l’atelier, prêt pour les prochains projets de rénovation.