Ce liquide de cuisson que tout le monde jette remplace vos produits ménagers et fait briller argenterie, inox et vitres

Après chaque plat à base de légumes, un fond de casserole finit dans l’évier alors qu’il pourrait remplacer plusieurs nettoyants ménagers. Cette astuce anti-gaspi transforme argenterie, inox et vitres sans effort, à condition de respecter quelques règles simples.

Dans la plupart des cuisines, le réflexe est toujours le même : une fois les pommes de terre cuites, on file à l’évier et on vide la casserole. L’eau trouble disparaît dans la canalisation, pendant qu’argenterie ternie, plaques couvertes de traces et vitres marquées par les doigts attendent leurs produits ménagers habituels. On ne se doute pas qu’un simple geste pourrait tout changer.

Ce liquide que l’on jette machinalement, c’est l’eau de cuisson des pommes de terre. En chauffant, les tubercules libèrent un amidon naturel qui transforme cette eau en nettoyant ménager naturel, capable de décoller graisses, salissures et léger calcaire. Utilisée au bon moment, elle fait briller argenterie, inox, vitres et carrelage sans effort. Reste à savoir comment la récupérer et l’employer sans faux pas.

Eau de cuisson des pommes de terre : un actif ménager caché

Quand les pommes de terre bouillent, leurs sucres complexes se dissolvent et rendent l’eau laiteuse, un peu visqueuse. Cet amidon agit comme un agent de surface doux : il accroche les particules de gras et de poussière, les met en suspension, puis les entraîne au rinçage. Pas de vapeur irritante ni de grains qui rayent, juste une solution simple, biodégradable et déjà payée avec le repas.

Pour de bons résultats, on choisit des pommes de terre épluchées, cuites dans une eau peu salée. On filtre pour retirer les peaux, on laisse tiédir jusqu’à température ambiante afin d’éviter tout choc thermique, puis on verse dans un bocal ou une bassine. Cette eau se garde une journée à température ambiante ou deux jours au réfrigérateur, pas plus si une odeur étrange apparaît.

Argenterie et inox : un bain de 30 minutes sans frotter

Pour raviver une ménagère noircie ou des couverts en inox ternis, nul besoin de frotter longtemps. Le bain d’amidon travaille à votre place, à condition de suivre ces étapes :

Verser l’eau de cuisson refroidie dans un récipient adapté.

Plonger entièrement couverts ou bijoux en argenterie et ustensiles en inox.

et ustensiles en inox. Laisser tremper environ 30 minutes.

Rincer, sécher aussitôt puis lustrer avec un chiffon microfibre.

Si certaines pièces restent grises, un second bain un peu plus long règle souvent le problème. On peut aussi utiliser cette eau pour frotter le fond des casseroles, l’évier en inox ou les plaques vitrocéramiques avec une éponge imbibée : le voile terne disparaît, les traces de gras se décollent et le métal retrouve un aspect net sans rayure.

Vitres et carrelage : un spray maison multi-usages

Sur les vitres et miroirs légèrement encrassés, l’eau de cuisson fonctionne très bien en vaporisateur. Une fois filtrée et refroidie, elle se verse dans un flacon spray. On pulvérise sur la surface, on essuie avec un chiffon microfibre ou une raclette, puis on termine par un séchage soigné pour éviter les traces d’amidon.

Pour les sols carrelés de la cuisine, cette eau amylacée remplace l’eau de lavage : on la verse dans un seau, on passe la serpillière, puis on rince à l’eau claire. On évite en revanche le bois brut et la pierre naturelle, qui absorberaient le liquide et risqueraient de garder un toucher collant.