Fini les allers-retours sous la pluie : ce kit de portail à batterie à moins de 370 € est en déstockage chez Castorama

Entre averses et nuits précoces, le portail manuel finit par user toute la famille. Une motorisation de portail à batterie en déstockage chez Castorama promet de changer cette corvée sans plomber le budget.

Sortir de la voiture sous l’averse, ouvrir chaque battant à la main, remonter en grelottant… Cette scène parle à beaucoup de familles, surtout en plein hiver, quand la nuit tombe tôt et que le vent s’invite dans l’allée. Longtemps, motoriser son portail est resté un projet jugé trop cher ou trop technique.

Une offre en déstockage change la donne chez Castorama : un kit de motorisation de portail à batterie pour portail battant passe sous la barre des 370 €, avec tout le nécessaire dans la boîte. Reste à voir s’il colle à votre portail et à votre niveau de bricolage.

Motorisation à batterie : rester au sec même en cas de coupure

Le kit G‑BAT 500 Genius by FAAC fonctionne en 24 V avec batterie intégrée. En clair, le portail continue de s’ouvrir même si le courant saute : on ne reste ni coincé dehors ni enfermé chez soi. La basse tension limite les risques électriques et permet une gestion fine du mouvement, pratique près d’une rue passante ou quand les enfants jouent dans l’allée.

Prévu pour des portails battants jusqu’à 2,7 mètres et 250 kg par vantail, ce système à vérins ouvre en environ 25 secondes, sans à-coup. Les matériaux anti‑corrosion supportent pluie et gel, et le mécanisme autobloquant verrouille naturellement le portail une fois fermé, sans ajouter de serrure électrique.

Bon plan Castorama : un kit complet à 367,92 € en déstockage

Habituellement affiché autour de 459,90 €, le kit G‑BAT 500 tombe à 367,92 €, soit près de 92 € d’économie, environ 100 € si l’on convertit mentalement. Pour une motorisation de marque reconnue, avec garantie 3 ans, ce tarif place le produit face aux modèles d’entrée de gamme tout en restant sur une qualité professionnelle. L’offre reste liée au déstockage, avec des stocks variables selon les magasins.

Le kit arrive prêt à poser, sans soudure, grâce aux supports moteurs à visser. Il comprend par exemple :

une armoire de gestion électronique

deux vérins

deux télécommandes radio (868 MHz) et une carte

un feu clignotant de signalisation

un jeu de photocellules pour la détection d’obstacles

Compatibilité et pose : ce qu’il faut vérifier avant de se lancer

Ce bon plan vise les portails battants en bon état, qui s’ouvrent sans forcer et disposent de gonds solides. Le poids et la largeur de chaque vantail ne doivent pas dépasser les limites annoncées. Pour un portail coulissant, il faut une motorisation à crémaillère spécifique ; chez Castorama, la solution Somfy Slidymoove 600, par exemple, équipe des portails jusqu’à 8 mètres et 600 kg et avait été proposée en promo de 739 € à 539 €, avec batterie de secours et note clients de 4,45 sur 5.

Côté installation, le sol doit être stable, idéalement en béton, et les butées d’ouverture et de fermeture déjà en place. Même si le fonctionnement en 24 V autorise l’usage de batteries ou de panneaux solaires, l’alimentation doit rester pensée proprement, avec des gaines enterrées si l’on tire du 230 V. Avant toute intervention, le courant se coupe au disjoncteur et se consigne, comme le prévoit la norme NF C 18‑510. Un bricoleur à l’aise peut poser le kit en suivant la notice, quitte à demander un coup de main pour les branchements, alors que les moins sûrs d’eux préféreront faire valider le chantier par un électricien.