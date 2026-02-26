Ce salon de jardin 4 places avec table extensible tombe à 236,99 € : le bon plan pour un vrai coin détente

Entre fin d’hiver et retour du soleil, ce salon de jardin 4 places promet de transformer jardin, terrasse ou balcon en véritable coin détente. Reste à savoir pourquoi cette offre limitée à 236,99 € peut tout changer avant le 1er mars 2026.

Le retour des beaux jours donne envie de s’installer dehors avec un café, un livre ou quelques amis. Encore faut-il avoir un vrai coin détente, confortable et joli, sans exploser son budget juste avant le printemps.

Format compact mais convivial, le salon de jardin 4 places coche souvent toutes les cases pour une terrasse, un balcon ou un petit jardin. Avec la grosse baisse de prix d’un modèle bien équipé, c’est l’occasion de transformer votre extérieur pour la belle saison sans attendre.

Un salon de jardin 4 places, la bonne taille pour une vraie pièce à vivre

Quatre assises suffisent à accueillir un couple, les enfants ou deux invités de plus, tout en restant compatible avec les petits espaces. Un salon de jardin bas 4 places crée cette impression de salon d’intérieur… dehors, surtout quand on y ajoute une table pratique pour les verres et les assiettes.

Autre avantage : ce format reste beaucoup plus maniable qu’un grand salon d’angle. On le déplace au gré du soleil, on l’oriente vers le jardin ou la piscine. Sur le marché, un ensemble complet 4 places dépasse souvent les 400 à 800 € ; repérer un bon plan bien en dessous de cette fourchette devient donc intéressant.

Le salon Manarola Dmora : 4 places, table extensible et prix cassé

Le set Manarola de Dmora réunit 4 fauteuils avec accoudoirs et une table extensible rectangulaire. Elle passe de 150 à 220 cm grâce à une rallonge de 70 cm et peut accueillir jusqu’à 10 personnes, aidée par deux pieds supplémentaires une fois déployée. Fabriqué en polypropylène renforcé effet rotin blanc, ce modèle Made in Italy résiste aux UV comme aux averses.

Côté praticité, l’ensemble pèse 36 kg : assez stable, mais facile à bouger selon l’orientation du soleil. Le plateau supporte jusqu’à 60 kg, chaque chaise jusqu’à 120 kg. Un simple coup d’eau suffit pour le nettoyer. Surtout, le prix passe de 329,39 € à 236,99 €, soit environ 28 % de réduction, avec garantie légale 2 ans et possibilité de retour.

Où installer ce salon 4 places, comment le décorer et le protéger ?

Sur balcon, on le place en angle pour dégager le passage ; sur terrasse, près de la baie vitrée pour prolonger le salon intérieur ; dans un petit jardin, un coin à l’écart crée une bulle de calme. Pour créer une vraie ambiance détente, quelques éléments suffisent :

coussins d’assise et de dossier pour le confort,

tapis d’extérieur pour délimiter la zone,

guirlandes ou lanternes solaires pour les soirs d’été,

pots de fleurs ou grands bacs pour encadrer le coin salon.

Le matériau supporte la pluie, mais une housse de protection prolonge vraiment sa durée de vie, surtout l’hiver. L’offre à 236,99 € reste valable jusqu’au 1er mars 2026, dans la limite des stocks : si elle disparaît, gardez ce modèle comme repère en visant, pour votre prochain achat, 4 vraies places, une table extensible, un matériau sans entretien lourd et une garantie de 2 ans minimum.