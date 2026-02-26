On n’en peut plus du slim moulant : cette coupe de jean taille haute sublime les fesses et relègue les slims au placard

Alors que 2026 promet le grand retour du jean slim, une autre coupe séduit déjà les silhouettes dans la rue. Plus confortable et flatteuse sur les fesses, elle pourrait bien reléguer nos pantalons moulants au fond du placard.

On a passé des années à se glisser dans des pantalons qui moulent chaque centimètre de jambe, persuadées que c’était le seul moyen d’avoir une jolie silhouette. Le jean slim s’est imposé partout, du bureau aux soirées. Mais entre fermeture éclair récalcitrante et tissu qui serre, beaucoup ont fini par étouffer dans cet effet « seconde peau ».

Fin février, alors que la lumière devient plus douce, les pages mode annoncent déjà le retour triomphal du slim pour 2026, comme au temps du style indie sleaze. Dans la rue pourtant, une autre coupe gagne du terrain : le jean droit taille haute en toile rigide. Et là, tout change.

Pourquoi le jean slim moulant ne fait plus rêver

Ras-le-bol général : la coupe ultra-moulante comprime le ventre, marque les cuisses et ne pardonne aucun petit bourrelet. L’élasthanne semble pratique, sauf qu’il se détend dès le déjeuner. En fin de journée, les genoux pochent, la taille baille, l’effet gainant disparaît et le pantalon donne une allure fatiguée plutôt que sculptée.

Après l’ère du baggy loose, on nous répète que le slim revient en force en 2026, quinze ans après son apogée. Beaucoup n’ont pourtant plus envie de revivre ce moulage intégral de la hanche à la cheville. Elles cherchent un jean qui accompagne le corps, qui reste net du matin au soir, sans trahir.

Le jean droit taille haute en toile rigide, nouvelle star ultra-flatteuse

La nouvelle star coche toutes ces cases : un jean droit taille haute femme coupé dans un denim épais, quasi sans élasthanne, souvent 100 % coton. La toile se tient, ne se déforme pas au fil des heures et donne tout de suite une allure plus structurée. Visuellement, le rendu paraît plus premium, presque vintage, même avec un simple tee-shirt blanc.

Surtout, ce denim rigide fait un vrai lifting fessier. Un tissu mou plaque et aplatit, alors qu’une toile robuste soutient et remonte naturellement les formes, sans les écraser. Les poches arrière, placées un peu plus haut et rapprochées, créent une illusion de volume là où il faut. La coupe droite associée à la taille bien haute allonge la jambe et affine la silhouette.

Bien choisir son jean qui remonte les fesses

Pour trouver la bonne pièce, il faut regarder l’étiquette : idéalement 100 % coton, un tissu qui pèse dans la main, signe d’un grammage solide. Lors du premier essayage, le jean peut sembler rigide, presque dur. C’est la fameuse phase de « breaking in » : au fil des ports, la toile se détend très légèrement, se moule juste ce qu’il faut sans se ramollir.

Pour l’apprivoiser, on joue les contrastes : chemise fluide ou blouse en soie, gros pull moelleux l’hiver, baskets ou bottines à talons qui effleurent l’ourlet. Ce jean dure des années, loin de la fast-fashion stretch qui s’affaisse. Et pendant que le retour du slim occupe les podiums, nos fesses respirent enfin.