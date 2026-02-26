Camif : ces luminaires made in France à prix doux que les Français s'arrachent en 2026 (et pas que pour le style)

Au moment de réchauffer son salon, un simple luminaire peut tout changer. Entre suspension Rachel et meubles responsables, comment Camif made in France aligne style, prix et engagement sans compromis ?

Le salon est rangé, les coussins bien alignés, le canapé déplacé deux fois, et malgré tout quelque chose cloche. Souvent, ce détail qui manque ne vient pas du sol mais du plafond : un luminaire capable de poser l’ambiance. Quand la lumière naturelle se fait timide, l’éclairage devient presque un meuble à part entière.

C’est exactement le terrain de jeu de Camif made in France, qui mise sur des pièces déco durables plutôt que sur la fast déco jetable. Parmi elles, la suspension Rachel, rosace blanche au dessin organique, attire l’œil : une vraie fleur lumineuse qui transforme un plafond banal en élément de décor. Reste à voir comment ce choix déco s’inscrit dans une stratégie plus globale, côté style, prix et fabrication.

Des luminaires Camif made in France au cœur de la slow décoration

La tendance 2026 confirme l’engouement pour les formes douces et inspirées de la nature. La suspension Rachel s’inscrit dans ce mouvement : sa silhouette de corolle ouverte diffuse une lumière chaleureuse et enveloppante, idéale pour un salon cosy ou une chambre parentale. Ce n’est plus seulement un plafonnier, mais une pièce maîtresse qui structure la pièce.

Derrière ce luminaire se cache une vraie logique de fabrication française. Camif met en avant des circuits les plus courts possibles, avec des matériaux choisis et un travail soigné, dans la lignée de ses canapés Olivier, lits Nature ou linge Fil&Sens fabriqués en France. L’enseigne indique que 70 % de ses collections de meubles sont produites sur le territoire, les 30 % restants venant d’Europe proche, avec une même promesse de durabilité.

Camif made in France : un virage stratégique assumé

Sur l’électroménager comme sur le meuble, Camif affirme avoir « éleiminé de son offre tous les produits hors Union Européenne. » Une décision engagée de longue date. « C’est une démarche que j’ai entamé dès le rachat de l’entreprise », raconte Emery Jacquillat. Cette orientation vers le local a été décrite par Emery Jacquillat, cité par Neomag. Aujourd’hui, 78 % de l’offre est fabriquée en France et 22 % dans des pays de l’Union européenne limitrophes.

Le dirigeant se souvient : « En 2009, il y avait seulement 45% d’articles made in France et 25% de produits asiatiques. Peu à peu, j’ai décidé de bannir ces derniers, soit en les remplaçant par des équivalents avec un important travail de sourcing, soit en faisant le choix radical de ne plus les proposer ». L’objectif affiché est de « doubler le chiffre d’affaires, avec 80% de produits fabriqués en France, le reste (20%) uniquement en Europe. » Un choix qui s’appuie sur un réseau de 95 fabricants français et environ 500 000 clients.

Style, prix, impact : ce que change vraiment le choix Camif made in France

Pour ses dirigeants, cette stratégie a un double effet. Elle permet de « soutenir l’emploi en France : en donnant la priorité à ses 95 fabricants en France, des PME en grande majorité, cela dynamise l’emploi sur nos territoires, » mais aussi de « préserver l’environnement: grâce un circuit court, contrairement à toutes les marchandises qui font le tour de la planète, plus aucun produit Camif ne traverse les océans, réduisant ainsi l’impact environnemental de ses produits ». Camif chiffre d’ailleurs cet impact : 180 commandes sur camif.fr créent 1 emploi en France, et chaque emploi chez Camif en soutient 9 dans le pays.

Côté maison, cette logique se traduit par des meubles et luminaires pensés pour durer, éco-conçus, avec analyses de cycle de vie et matériaux responsables. Les suspensions comme Rachel montrent qu’un design organique fabriqué en France peut rester accessible, en offrant un rapport style/prix/éthique recherché par beaucoup de foyers. De quoi imaginer un intérieur cohérent, où chaque pièce déco raconte aussi une histoire locale.