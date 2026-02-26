Cet accessoire IKEA à moins de 5 € exploite un espace oublié de votre frigo et donne l’impression de doubler la place

Entre les yaourts coincés et les restes empilés, votre frigo semble avoir rétréci. Un simple accessoire IKEA à moins de 5 € promet pourtant un étage caché de rangement.

Votre frigo est plein à craquer alors que votre liste de courses n’a pas changé. Pots de yaourt coincés, restes de gratin posés en équilibre, barquettes de fraises qui se superposent : la scène est familière. Beaucoup pensent qu’il faudrait un réfrigérateur plus grand, alors que le problème vient souvent d’un espace mal utilisé.

Dans de nombreux foyers, une zone reste pourtant totalement vierge : l’espace juste sous les clayettes en verre. Cet étage invisible ne sert à rien, alors qu’il pourrait accueillir un tiroir entier. C’est précisément ce qu’exploite un petit accessoire IKEA pour frigo à moins de 5 euros, qui donne l’impression de quasiment doubler la place. Le tout sans travaux.

Pourquoi cet espace oublié fait déborder le frigo

Dans un réfrigérateur classique, on remplit d’abord la surface des tablettes, puis on entasse, couche après couche. Les petits aliments glissent au fond et disparaissent derrière les grandes boîtes. Or, sous chaque plaque de verre, il reste une hauteur de plusieurs centimètres rarement exploitée. On croit le frigo plein, alors qu’un niveau entier dort sous nos yeux.

Les spécialistes de l’organisation domestique l’ont bien remarqué : en transformant ce vide en tiroir coulissant, on gagne une zone parfaite pour les petits formats. Tubes de sauces, morceaux de fromage, sachets déjà ouverts ou fruits rouges trouvent alors une place dédiée, au lieu de s’éparpiller partout. Le volume utile augmente sans toucher à la capacité du réfrigérateur.

KLIPPKAKTUS, l’accessoire IKEA qui transforme la clayette en tiroir

IKEA a lancé KLIPPKAKTUS, une boîte de conservation pour réfrigérateur imaginée pour se fixer sous une tablette en verre. Vendue 4,99 € en France, elle mesure environ 24 cm de long, 16 cm de large et 6 cm de haut, pour une capacité de 1,1 litre. Sa structure en plastique PET transparent et cadre en ABS facilite la visibilité immédiate des aliments.

Le système repose sur des rails coulissants et des ventouses qui se fixent sous la clayette, compatible avec la plupart des vitres de 12 mm d’épaisseur ou moins. Une fois installée, la boîte supporte jusqu’à 1,5 kg et coulisse vers vous comme un petit tiroir. On repère d’un coup d’œil les yaourts, snacks, fromages ou condiments rangés à l’intérieur.

Installer KLIPPKAKTUS et vraiment gagner de la place dans le frigo

L’installation se fait sans outil : il suffit de nettoyer la clayette, positionner le cadre avec ses ventouses, puis glisser la boîte sur les rails. Le tiroir occupe l’espace libre sous la tablette et libère la surface plane pour les plats, saladiers ou boîtes plus volumineuses. Beaucoup d’utilisateurs choisissent plusieurs exemplaires pour multiplier ces demi-niveaux dans un petit réfrigérateur.

KLIPPKAKTUS reste pensé pour les petits produits, pas pour les cocottes en fonte : mieux vaut respecter la charge de 1,5 kg et laver la boîte à la main, avec un chiffon doux. En concentrant tubes, sachets ouverts et fruits fragiles dans ce tiroir discret, le frigo devient plus lisible et les aliments oubliés au fond se font nettement plus rares.