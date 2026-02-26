Inox qui colle et ternit : arrêtez immédiatement ces réflexes, ce simple rituel peut sauver vos poêles 10 ans de plus

Poêles en inox ternies, qui accrochent, alors qu’elles viennent de remplacer votre vieux téflon ? Une poignée de gestes inspirés des cuisines pro peut pourtant les garder nettes et efficaces pendant des années.

Dans beaucoup de cuisines, les poêles et casseroles en inox ont remplacé le téflon jugé risqué à cause des PFAS. Certaines coûtent jusqu’à 95 €, et chez le fabricant français Cristel, l’inox représente déjà 70 % du chiffre d’affaires. Pourtant, après quelques mois, surface terne, taches arc-en-ciel et aliments qui collent s’invitent.

Ce n’est pas l’inox qui vieillit mal, ce sont surtout des gestes répétés sans y penser : grattoir vert, feu trop fort, eau froide jetée sur une poêle brûlante ou lavage agressif. Une simple routine inspirée des cuisines pro peut pourtant faire gagner plus de dix ans à votre batterie de cuisine.

Pourquoi vos poêles en inox perdent éclat et confort de cuisson

Quand on frotte systématiquement avec le fameux grattoir vert, on raye la surface brillante. Ces micro-rayures rendent l’inox poreux, il accroche davantage, retient graisses et bactéries et finit par se ternir. Comme l’inox n’a aucun revêtement antiadhésif, une surchauffe fréquente ajoute taches brunes et reflets bleutés difficiles à rattraper.

Pour casser ce cercle, il faut bannir durablement les éponges abrasives et tampons métalliques. Mieux vaut utiliser une spatule en bois ou un grattoir en plastique rigide pour décoller les résidus, puis une éponge douce avec un peu de liquide vaisselle. Le second levier, moins intuitif, se joue au moment du préchauffage.

Le bon geste de cuisson : préchauffage, test de l’eau et déglaçage

Les créateurs cuisine sur TikTok conseillent de préchauffer la poêle inox vide, sur feu moyen et sur le feu le plus large, quelques minutes. « Il est important de laisser chauffer doucement la poêle auparavant pour que toute la poêle prenne la bonne température », conseille Monsieur Astuces dans une vidéo relayée par 20 Minutes. Vient alors le test des gouttes d’eau : si elles roulent en petites billes, la poêle est prête. On ajoute seulement à ce moment-là un peu d’huile ou de beurre. « L’huile s’accroche mieux à l’acier chaud. Elle crée une couche fine entre la surface et les aliments, comme un bouclier anti-accroche sans chimie », explique le compte TikTok Maison Vayrou.

Juste après la cuisson, ne laissez pas sécher la poêle dans l’évier. Versez un peu d’eau à température ambiante dans l’ustensile encore chaud : la vapeur décolle aussitôt sucs caramélisés et graisses brûlées. Il reste seulement à jeter cette eau, passer une éponge douce avec liquide vaisselle, puis rincer sans jamais utiliser de grattoir. Ce déglaçage systématique évite le recours aux produits agressifs.

La petite routine hebdo qui fait briller l’inox pendant des années

Même bien traitées, poêles et casseroles en inox finissent parfois avec des reflets bleutés ou arc-en-ciel liés à une surchauffe ou aux minéraux de l’eau. Un chiffon microfibre imbibé d’alcool ménager ou d’eau citronnée, passé en petits cercles puis rincé à grande eau claire une fois par semaine, associé à l’abandon des abrasifs, protège l’inox de la corrosion piquée et lui permet de rester brillant et efficace bien au-delà de dix ans.