Butternut : crue ou cuite, en dés ou en purée, cette méthode de congélation évite de tout gâcher

Une butternut ouverte pour une soupe, et voilà un saladier de dés en trop sur le plan de travail. Faut-il les congeler crus, cuits, en dés ou en purée pour les sauver ?

Un dimanche soir, la scène est connue : on ouvre une courge butternut pour le dîner, on se dit que c’est « juste pour une soupe », souligne le site Astuces de grand-mère, et l’on se retrouve avec un saladier plein de dés orangés. Trop pour une seule recette, pas envie de jeter.

La bonne nouvelle, c’est que l’on peut très bien congeler la butternut. Reste à trancher entre crue ou cuite, en dés de butternut bien nets ou en purée de butternut toute prête. Chaque option joue sur la texture, le temps gagné et le type de plat envisagé. Le choix se fait surtout en pensant à l’assiette de demain.

Congeler la butternut crue ou cuite : les vrais avantages

Crue, la butternut se congèle vite : on épluche, on coupe en cubes de 2 à 3 cm, on emballe. Le goût reste très proche du frais après cuisson, surtout en soupe, curry ou dahl. En revanche, la congélation fait éclater les cellules de la chair, donc à la décongélation, la courge rend plus d’eau et devient plus fondante.

Cuite avant congélation, la texture se montre plus régulière. Des dés rôtis ou vapeur gardent une tenue agréable en gratin ou poêlée douce, et la remise en température va plus vite. Une cuisson à l’eau fonctionne, mais la butternut risque d’être plus aqueuse ensuite : on privilégie alors les veloutés, sauces ou muffins salés.

Dés, tranches ou purée : les meilleures méthodes de congélation

Pour la butternut crue, l’idée est d’éviter le bloc soudé. On épluche, on retire les graines, on coupe en dés réguliers, puis on les sèche soigneusement. On les étale sur une plaque, sans qu’ils se touchent, pour une pré-congélation de 2 à 4 heures avant de les transférer en sacs ou boîtes hermétiques étiquetés. Ne pas congeler la courge entière, très difficile à découper ensuite.

Côté butternut cuite, la vapeur ou le four donnent une chair tendre sans excès d’eau. On cuit jusqu’à ce qu’un couteau entre facilement, on laisse refroidir rapidement en étalant sur une plaque, puis on portionne. Pour la purée, on cuit, on mixe, on laisse tiédir, puis on congèle en petits pots, sacs à plat ou moules à muffins, pratique pour sortir un galet de base de soupe ou de sauce.

Durée de conservation, décongélation et pièges à éviter

Bien emballée, à –18 °C, la butternut congelée se garde idéalement 10 à 12 mois, qu’elle soit crue, cuite ou en purée. On chasse un maximum d’air pour limiter le givre et la brûlure de congélation, et on vise une rotation simple : ce qui entre à l’automne est consommé avant la fin de l’été suivant. Les portions individuelles (150 à 250 g) évitent les restes.

Les dés crus se cuisinent directement sortis du congélateur au four ou en soupe, en ajoutant quelques minutes de cuisson. Les dés cuits se réchauffent doucement à la poêle, au four ou dans un plat mijoté. La purée décongèle au réfrigérateur ou en casserole à feu doux ; si un peu d’eau se sépare, on mélange bien, voire on laisse sécher quelques minutes à découvert pour retrouver une texture plus dense.