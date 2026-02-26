Rappel conso Auchan : si ces moules fraîches d'Espagne sont encore dans votre frigo, ne les mangez plus

RappelConso signale un retrait en urgence de moules fraîches d'Espagne vendues en vrac chez Auchan à Saint-Avertin et Montauban en février 2026. Entre bactéries et symptômes digestifs, voici ce que les consommateurs doivent vérifier sans tarder.

Un plat de moules marinières partagé en famille qui attend au frigo, et soudain une alerte sanitaire tombe après les courses. C’est la situation qui concerne certains clients d’Auchan, après le signalement d’un rappel conso moules Auchan sur Rappel Conso pour des moules fraîches d’Espagne.

Selon la fiche de rappel émise par Auchan Retail Services et publiée le 25 février 2026 sur Rappel Conso, des moules d’Espagne vendues en vrac au rayon poissonnerie traditionnelle d’Auchan Saint-Avertin (Indre-et-Loire) et d’Auchan Hyper Montauban (Tarn-et-Garonne) sont retirées du marché pour risque de contamination par Salmonella spp ou Escherichia coli. De quoi vérifier son frigo très vite.

Rappel conso moules Auchan : comment reconnaître les lots concernés

Le rappel vise des moules fraîches d’Espagne de marque Auchan, vendues en vrac sous l’intitulé « MOULES ESPAGNE ETAL » à Auchan Hyper Montauban, et comme moules d’Espagne non préemballées à Auchan Saint-Avertin. Ces coquillages ont été proposés au détail au rayon poissonnerie traditionnelle, conservés au réfrigérateur, sans code GTIN et avec une date limite de consommation non précisée, ce qui impose de se fier à la date d’achat.

Pour savoir si vos achats entrent dans le cadre de ce rappel, référez-vous uniquement au lieu et aux périodes de vente suivantes :

Auchan Saint-Avertin (37550, Indre-et-Loire) : moules vendues du 17/02/2026 au 20/02/2026, tous les lots concernés.

Auchan Hyper Montauban (82000, Tarn-et-Garonne) : moules vendues du 18/02/2026 au 21/02/2026, tous les lots concernés.

L’alerte reste donc très localisée à ces deux magasins, mais les clients concernés doivent agir sans attendre.

Quels risques sanitaires avec ces moules fraîches potentiellement contaminées

Les contrôles ont mis en évidence des bactéries pathogènes : Salmonella spp pour les moules vendues à Auchan Saint-Avertin, et Escherichia coli pour celles d’Auchan Hyper Montauban. Ces germes peuvent entraîner une toxi-infection digestive après ingestion, même si les fruits de mer ont été cuits, avec des troubles parfois violents.

Les symptômes attendus ressemblent à une gastro-entérite : diarrhées parfois sanglantes, douleurs ou crampes abdominales, nausées, vomissements, fatigue importante, avec fièvre possible. Pour l’infection à Escherichia coli, les troubles peuvent apparaître dans les trois jours suivant la consommation. Enfants, personnes âgées, femmes enceintes ou personnes fragilisées restent plus exposés et doivent consulter rapidement un médecin en signalant la consommation de ces moules.

Que faire si vous avez ces moules d’Espagne Auchan au réfrigérateur

Si vous avez acheté des moules d’Espagne en vrac dans l’un de ces deux magasins aux dates indiquées, ne les consommez plus du tout, même bien cuites, et isolez-les immédiatement du reste de vos aliments. Il est conseillé de les rapporter telles quelles au service client de votre magasin Auchan pour un remboursement, possible jusqu’au jeudi 26 mars 2026. Pour toute précision, Auchan Saint-Avertin répond au 0247482638 et Auchan Hyper Montauban au 0563920100 ; en cas de symptômes, un avis médical rapide reste indispensable.

Sources Marie France

«Rappel conso ne consommez pas ces moules fraiches auchan dans votre frigo risque de contamination bacterienne»