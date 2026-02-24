Action retire en masse ces jouets pour enfants vendus depuis 2 ans pour un risque d’amiante : les avez-vous chez vous ?

Depuis le 23 février, des figurines élastiques vendues chez Action font l’objet d’un rappel pour suspicion d’amiante en France. Quels parents sont concernés et quels gestes privilégier ?

Un simple sachet de figurines élastiques achetées chez Action, posées au fond d’un coffre à jouets, peut aujourd’hui être concerné par une procédure de rappel nationale. Depuis le 23 février 2026, la plateforme Rappel Conso signale que certaines figurines pour enfants commercialisées par l’enseigne présentent un risque lié à la présence d’amiante dans leur rembourrage.

Ces jouets, vendus depuis près de deux ans dans toute la France, ne concernent pas seulement Action mais aussi B&M et Smyths Toys. Quelques jours plus tôt, des jeux créatifs pour tout-petits vendus chez Hema avaient déjà été retirés pour la même raison. Pour beaucoup de parents, une question se pose donc immédiatement : comment savoir si les jouets Action amiante visés se trouvent à la maison ?

Figurines Stretch Squad et Stretcherz : les jouets Action rappelés pour suspicion d’amiante

Les produits en cause sont de petites figurines élastiques en caoutchouc latex des gammes Stretch Squad et Stretcherz, fabriquées par la société britannique HTI Toys. Après analyses, « il a été constaté que leur rembourrage contenait des traces d’amiante », précise le site Rappel Conso. Le rappel s’applique à plus d’une trentaine de références, vendues à l’unité ou en lots.

D’après les fiches de rappel, ces figurines ont été commercialisées du 22 avril 2024 au 13 février 2026 dans la France entière. Chez Action, plusieurs codes articles sont concernés, dont 3209338 et 3202066, la liste complète étant disponible sur Rappel Conso et sur le site de l’enseigne. En attendant leur retour en magasin, les autorités recommandent de garder ces jouets hors de portée des enfants.

Pourquoi ces jouets contenant de l’amiante inquiètent les autorités

L’amiante est classée comme substance cancérogène et interdite en France depuis 1997. Rappel Conso évoque un « risque chimique » : l’inhalation de fibres d’amiante libérées par un jouet percé ou déchiré peut favoriser des maladies respiratoires graves, parfois plusieurs années après l’exposition. Même si le jouet paraît intact, les autorités préfèrent appliquer le principe de précaution.

Le porte-parole des magasins Action explique à LCI que les jouets avaient d’abord été testés et s’étaient révélés « conformes aux normes européennes et EN71 relatives aux jouets ». Une fois informée d’un risque lié au sable contenu dans ces figurines, la chaîne de hard-discount les a retirées des rayons, lancé de nouveaux tests auprès d’un laboratoire agréé et a « décidé de rappeler les deux variantes des figurines Stretch Squad » dans l’attente des résultats officiels.

Vous possédez ces jouets Action : que faire maintenant à la maison ?

En pratique, quelques gestes simples sont recommandés :

Identifier le jouet (gamme Stretch Squad ou Stretcherz, achat chez Action, B&M ou Smyths Toys).

Arrêter immédiatement toute utilisation et ne plus laisser l’enfant jouer avec.

Éviter d’abîmer ou d’ouvrir la figurine, puis la stocker hors de portée des enfants.

Rapporter le produit en magasin pour obtenir un remboursement intégral.

Action indique que les clients seront remboursés en rapportant les produits en caisse, « même sans preuve d’achat ». La procédure de rappel court jusqu’au 13 avril 2026, avec un numéro d’information dédié, le 01 55 56 41 52. Le 20 février déjà, des jeux de sable, kits de bricolage et cartes créatives en sable vendus chez Hema avaient fait l’objet d’un rappel similaire, tous répertoriés sur la plateforme Rappel Conso pour permettre aux familles de vérifier leurs achats récents.