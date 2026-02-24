Salle à manger : vos chaises sont dépassées, ce meuble convivial et ultra tendance change tout en 2025-2026

En 2026, architectes d’intérieur et grandes enseignes misent sur la banquette de salle à manger pour supplanter les chaises classiques. De Paris aux maisons de famille, ce nouveau coin repas change la circulation, l’ambiance… et plus encore.

Dans beaucoup de salles à manger, le décor semble soigné, la table est belle, la lumière travaillée… et pourtant, quelque chose dérange. Souvent, ce malaise vient de cette armée de pieds de chaises qui encombre le regard et fige l’espace autour de la table. Au moment où la salle à manger sert aussi de bureau, de coin devoirs ou de lieu de jeux, ce mobilier très codifié paraît soudain bien rigide.

Magazines déco, projets d’architectes et nouvelles collections en donnent un aperçu clair : les chaises alignées reculent, une autre assise prend leur place autour de la table. En 2025 et 2026, les intérieurs qui font référence misent sur un meuble unique pour réchauffer l’atmosphère et rapprocher les convives. Un meuble inattendu est en train de tout changer.

Pourquoi la banquette de salle à manger fait oublier les chaises alignées

La star du moment, c’est la banquette de salle à manger. Là où chaque chaise crée une frontière, la banquette invite à s’asseoir côte à côte, à se rapprocher, presque comme dans un brunch de week-end qui s’éternise. Les familles y voient un vrai atout : sur la même longueur, une banquette bien conçue accueille souvent une personne de plus, surtout avec des enfants, et encourage les repas qui durent, les discussions qui débordent sur une partie de jeux de société.

Les professionnels ne s’y trompent pas. Dans les projets dévoilés de Paris à Marseille, Lyon ou Lille, la banquette devient la pièce maîtresse du coin repas. Sur les stands de Maison&Objet 2025, elle est omniprésente, tandis que des enseignes comme Maisons du Monde ou IKEA la placent au centre de leurs mises en scène. Au quotidien, elle simplifie aussi l’entretien : plus besoin de déplacer huit chaises pour passer l’aspirateur sous la table.

Comment aménager un coin repas en banquette sans perdre de place

Placée le long d’un mur, sous une fenêtre ou en L dans un angle, la banquette libère des mètres carrés précieux. La table vient se rapprocher du mur, les passages ne sont plus bloqués par des dossiers serrés les uns contre les autres, la circulation gagne en fluidité. Dans une pièce de vie ouverte, dos au canapé, elle dessine un vrai coin repas et crée cette impression de « pièce dans la pièce » sans monter de cloison.

Les versions avec rangements intégrés renforcent encore cet effet malin. Une banquette coffre cache nappes, vaisselle, jeux de société ou appareils à raclette, quand d’autres modèles proposent des tiroirs coulissants. Dans les petits appartements comme dans les grandes maisons, ce double usage – assise confortable et stockage invisible – aide à garder un sol dégagé et une salle à manger prête à tout, du télétravail à l’apéro improvisé.

Styles et matières : un coin banquette pile dans la tendance 2026

Côté déco, la banquette se fond parfaitement dans les tendances 2026. L’association phare reste le duo banquette en velours et miroir fumé teinté bronze ou gris, inspiré des bistrots parisiens des années 70. Le miroir adoucit les reflets, agrandit la pièce et crée une lumière feutrée idéale pour les dîners intimistes. Autour, les teintes terreuses – terracotta, ocre doux, beige épicé – enveloppent la salle à manger et renforcent l’effet cocon.

D’autres ambiances fonctionnent tout aussi bien : bois clair et lin lavé pour un esprit nordique, rotin, laine bouclée et verts profonds pour une version bohème, ou banquette maçonnée, céramiques brutes et textiles ocres pour une atmosphère plus méditerranéenne. Associée à une table ovale en bois massif et à quelques céramiques artisanales, la banquette transforme alors un simple mur en véritable cœur de vie où l’on mange, travaille, lit et profite des longues soirées d’hiver.