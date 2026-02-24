Rappel conso : cette charcuterie fumée Carrefour, Leclerc... peut être contaminée à la Listeria dans votre frigo

Une échine cuite fumée vendue chez Carrefour, Leclerc et d’autres enseignes fait l’objet d’un rappel pour risque de Listeria. Qui est concerné et quelles précautions prendre avant de servir ce produit à table ?

Une simple barquette d’échine cuite fumée rangée au frais pour un repas du soir peut aujourd’hui poser problème à plus d’un foyer. Ce produit de charcuterie, vendu en tranches prêtes à consommer dans de grandes enseignes, est au centre d’une alerte sanitaire dans plusieurs régions.

Une référence précise d’échine cuite fumée x4 fabriquée par la Charcuterie Cosme fait l’objet d’un rappel conso échine fumée Listeria Carrefour Leclerc depuis le 23 février 2026, après la mise en évidence de la bactérie Listeria monocytogenes. Vendue mi-février dans divers supermarchés, elle peut encore se trouver dans votre frigo ou votre congélateur, parfois entamée, parfois oubliée.

Comment reconnaître l’échine cuite fumée Charcuterie Cosme rappelée

Le rappel vise une seule référence bien définie : une échine de porc cuite fumée conditionnée en barquette sous vide de quatre tranches pour la consommation familiale. L’étiquette mentionne la marque Charcuterie Cosme et la marque sanitaire FR 72.181.005. Seuls les lots numérotés 260740 et 260720, avec des dates limites de consommation au 13/03/2026 ou au 18/03/2026, sont concernés. Ces barquettes ont été mises en rayon entre le 13 et le 17 février 2026.

Pour savoir rapidement si votre produit est visé, regardez les mentions sur l’étiquette de la barquette :

nom du produit : échine cuite fumée x4, barquette de 4 tranches,

marque Charcuterie Cosme,

numéro de lot : 260740 ou 260720,

DLC indiquée au 13/03/2026 ou au 18/03/2026.

Carrefour, Leclerc, Intermarché… où cette échine fumée a été vendue

Cette échine fumée a été commercialisée en Centre-Val de Loire, Île-de-France et Pays de la Loire. Elle était proposée dans un large réseau de magasins, dont Les Éleveurs de la Charentonne, Carrefour Market, E.Leclerc, Intermarché, Hyper U, Super U, U Express, Netto, 8 À HUIT, Auchan, Coccimarket, Coccinelle Express, Terre Y Fruits et Proxi. Beaucoup de consommateurs ont pu l’acheter sans remarquer la suite de l’alerte.

Les autorités demandent de ne plus consommer cette échine cuite fumée, qu’elle soit au réfrigérateur ou déjà congelée à la maison. Le produit peut être détruit chez vous ou rapporté au magasin d’achat jusqu’au 18 mars 2026 pour une prise en charge, le plus souvent un remboursement. Apporter la barquette, même entamée, et si possible le ticket de caisse facilite la procédure au service clientèle.

Listeria : risques, symptômes et démarches si vous avez mangé cette échine

Des analyses ont mis en évidence la présence de Listeria monocytogenes dans ces lots. Cette bactérie peut provoquer une listériose, qui se manifeste le plus souvent par de la fièvre, des maux de tête, des courbatures et parfois des troubles digestifs. Les symptômes peuvent apparaître plusieurs jours après la consommation, voire jusqu’à huit semaines. Les personnes les plus fragiles sont les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les nourrissons, chez qui des formes graves avec complications neurologiques ou materno-foetales sont décrites.

En cas de consommation de cette échine fumée et d’apparition de fièvre, de maux de tête, de courbatures ou de troubles digestifs, il est recommandé de consulter rapidement un médecin en signalant l’ingestion d’un produit rappelé pour risque de listériose, en particulier si vous êtes enceinte ou fragile. En l’absence de symptômes, une surveillance reste conseillée pendant plusieurs semaines. Pour toute question sur ce rappel d’échine cuite fumée x4 Charcuterie Cosme ou sur les démarches, un numéro d’information consommateur est disponible au 02 43 85 75 15.