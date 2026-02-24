Action : ce petit accessoire de jardin à moins de 2 € fixe enfin votre paillage avant que le vent ne ruine tout

Fin d’hiver, les toiles de paillage qui se soulèvent agacent plus d’un jardinier. Ce lot de broches de couverture du sol Garden Touch chez Action promet enfin une fixation nette et économique.

Fin d’hiver, on nettoie les massifs, on prépare les parcelles, on déroule parfois une toile noire en se disant que, cette année, les mauvaises herbes vont enfin nous laisser tranquilles. Puis le premier coup de vent arrive, les coins se soulèvent, les briques glissent, les planches encombrent le passage. Le scénario est bien connu des jardiniers.

Pourtant, quand le paillage d’hiver est bien en place, avec ses 15 à 45 cm de protection, il garde le sol vivant, limite le gel-dégel et freine l’apparition des herbes indésirables. Encore faut-il que la toile de paillage reste tendue au millimètre près. C’est là qu’un petit lot vendu chez Action vient changer le quotidien au potager.

Broches de couverture du sol Garden Touch : en finir avec la toile qui s’envole

Le bon plan se cache au rayon jardinage d’Action : les broches de couverture du sol Garden Touch, vendues par lot de 10 pièces à 1,77 €, soit environ 0,18 € l’unité, sous la référence 3009004. Ce petit sachet évite d’acheter de grandes boîtes onéreuses. Sur le marché, ce type d’agrafe métallique dépasse souvent 0,24 € l’unité, parfois 8,70 € les 25.

Ces broches entièrement métalliques tiennent bien mieux dans les sols durs que les piquets en plastique qui plient ou cassent vite. Leur forme en U agit comme une agrafe géante qui plaque la toile au sol et encaisse vents et pluies. Les extrémités biseautées s’enfoncent facilement, même dans une terre caillouteuse, tout en restant presque invisibles.

Poser sa toile de paillage avec les broches Garden Touch, pas à pas

Avant de sortir les broches, un rapide travail de préparation change tout : désherber, retirer les racines tenaces, enlever pierres et morceaux de bois qui pourraient blesser la toile. Le sol nivelé, on déroule la toile, on la tend bien, puis on enterre ses bords sur quelques centimètres de terre fine. Ce simple geste coupe déjà une grande partie de la prise au vent.

Vient ensuite la fixation avec les broches de couverture du sol Garden Touch. On les plante en biais, autour de 45 degrés, la pointe tournée à l’opposé de la tension de la toile pour bloquer chaque zone. Deux broches par mètre carré suffisent en zone abritée, en serrant l’espacement sur les bords et aux recouvrements, là où le vent s’engouffre.

Un petit lot Garden Touch pour un jardin plus propre et vraiment pratique

Une fois la toile parfaitement maintenue, les broches continuent de servir ailleurs au jardin. Leur polyvalence permet de fixer sans effort voiles d’hivernage, filets anti-insectes ou géotextiles sous graviers. Elles maintiennent aussi en place un gazon synthétique qui gondole ou un tuyau d’arrosage qui n’arrête pas de se déplacer le long d’un massif :

lester un voile sur des salades ;

bloquer la base d’un grillage léger.

À la place des briques et morceaux de bois qui attirent les limaces et font trébucher, ces petites tiges métal disparaissent dans le décor et libèrent les allées. Pour moins de 2 € le lot, réutilisable plusieurs saisons, le rapport prix/tranquillité reste très avantageux. Les arrivages étant saisonniers, nombre de jardiniers prennent deux ou trois sachets de broches de couverture du sol Garden Touch dès que le printemps approche.