Truffaut : ce sachet de graines à 3,79 € couvre votre été de fraises, mais seulement si vous respectez ce timing

À 3,79 € chez Truffaut, un simple sachet de graines de fraisier des 4 saisons promet de transformer votre balcon en coin gourmand. Encore faut-il viser le bon calendrier et quelques gestes clés.

Envie de croquer des fraises parfumées sans exploser votre budget jardinage ? Chez Truffaut, un sachet de graines de fraisier des 4 saisons affiché à 3,79 € promet de transformer rebords de fenêtre, balcon ou carré potager en mini-champ de fruits rouges. Cette variété dite remontante offre des fruits au goût de fraise des bois, en version plus généreuse.

Un sachet de 0,25 g peut donner, selon les fiches de semenciers, jusqu’à environ 25 pieds, là où les plants en godets se paient souvent plusieurs euros pièce. De quoi comprendre pourquoi ce sachet est vu comme un vrai bon plan pour lancer ses plantations et viser des récoltes gourmandes tout l’été. Le vrai secret, c’est de viser le bon calendrier.

Un sachet de graines de fraisier des 4 saisons Truffaut très rentable

Pour moins de 4 €, vous misez sur une variété remontante qui produit des fraises de mai à octobre, parfois jusqu’aux premières fraîcheurs selon les régions. Les fruits rappelent la fraise des bois par leur parfum, mais ils sont plus gros et bien plus nombreux, ce qui parle autant aux gourmands qu’aux familles avec enfants.

Autre atout, ces fraisiers se cultivent aussi bien en pleine terre qu’en bacs ou jardinières profondes. Les fiches produits indiquent une récolte abondante, utilisable en fruits frais, en cuisine ou en jus. En pratique, cela signifie des bols de fraises au petit-déjeuner, des salades de fruits improvisées ou un coulis rapide pour napper un gâteau du dimanche.

Semis des fraisiers 4 saisons : le bon timing de février à août

Les spécialistes conseillent de démarrer les semis entre la fin février et le mois d’avril, au chaud derrière une fenêtre lumineuse ou sous mini-serre. D’autres fiches, comme celles de Truffaut et Vilmorin, élargissent la fenêtre de semis d’avril à août : plus on sème tard, plus les premières récoltes arrivent tard, mais la production peut ensuite s’étaler sur plusieurs mois.

Pour booster la germination, certains semenciers bio recommandent de placer le sachet au réfrigérateur deux semaines avant semis, histoire de lever la dormance. Les graines se déposent en surface d’un terreau fin et humide, à environ 20 à 22 °C, sans les enterrer. Une fois 3 ou 4 vraies feuilles formées, on repique en godets, puis on installe les plants en place, espacés de 30 à 35 cm, au soleil et avec un arrosage régulier.

Entretenir ses fraisiers pour des récoltes gourmandes tout l’été

Une fois les plants installés, un bon paillage autour des fraisiers limite l’évaporation, garde le sol frais et évite que les fruits ne reposent directement sur la terre. Beaucoup de jardineries conseillent aussi un filet léger pour protéger des oiseaux, très friands des premières fraises mûres. Un apport de compost ou d’engrais organique en début de saison aide les pieds à rester productifs plusieurs années.

En retour, les récoltes s’enchaînent : quelques fruits au printemps, puis des vagues de fraises tout l’été, parfaites pour garnir un yaourt, préparer une tarte express ou réaliser un petit pot de confiture maison quand le panier déborde. Avec un simple sachet à 3,79 €, le plaisir des fraises maison devient soudain beaucoup plus accessible.