Rappel conso Maximo : ce saumon farci surgelé pourrait encore se cacher au congélateur et nuire à votre santé

Un saumon farci surgelé vendu par Maximo partout en France fait l’objet d’un rappel pour risque de Listeria depuis le 24 février 2026. Ce plat de fête, encore présent dans de nombreux congélateurs, impose quelques vérifications urgentes.

Un plat de saumon farci sorti du congélateur pour un dîner de famille, c’est rassurant en apparence. Pourtant, un saumon farci surgelé vendu partout en France par Maximo fait l’objet d’un rappel sanitaire, alors même qu’il peut encore dormir dans de nombreux congélateurs.

Ce rappel vise les « 4 Tranches de saumon farci, surgelées » de la marque Privilège du Traiteur, distribuées en livraison à domicile par Maximo. La fiche a été publiée sur RappelConso le 24 février 2026, après la détection de Listeria monocytogenes dans ce lot. Avec une date de durabilité minimale en juillet 2027, ce produit peut encore se trouver chez vous : un simple coup d’œil sur l’emballage peut tout changer.

Saumon farci surgelé Maximo : le lot à vérifier dans votre congélateur

Sous la référence commerciale « 4 Tranches de saumon farci, surgelées », ce plat d’environ 320 g se présente en étui contenant quatre tranches emballées individuellement. Il a été commercialisé en France entière par Maximo, en livraison à domicile, entre le 17 octobre et le 30 novembre 2025, et porte la marque de salubrité FR 85.288.005 CE.

Pour vérifier rapidement votre congélateur, plusieurs éléments figurant sur la boîte permettent d’identifier le lot concerné :

Marque : Privilège du Traiteur

GTIN : 3503651432703

Lot : 25184

Date de durabilité minimale : du 01/07/2027 au 31/07/2027

Listeria : les risques liés à ce saumon farci surgelé Maximo

Le rappel a été déclenché pour présence de Listeria monocytogenes, bactérie responsable de la listériose. RappelConso indique que les personnes ayant consommé ce saumon et présentant de la fièvre, des maux de tête ou des courbatures doivent consulter leur médecin en signalant la consommation. Des formes graves peuvent toucher le système nerveux ou, chez la femme enceinte, entraîner des complications maternelles et fœtales.

Le délai d’incubation de la listériose peut aller jusqu’à huit semaines après l’ingestion. Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent rester particulièrement attentives. La congélation ne détruit pas cette bactérie : elle peut reprendre sa croissance lors de la décongélation, d’où l’instruction de ne plus consommer ce saumon farci, même bien recuit.

Que faire de ce saumon farci Maximo rappelé et comment se faire rembourser

Si vous retrouvez ce plat dans votre congélateur, il ne doit plus être utilisé. Les consignes de rappel indiquent : « Ne plus consommer » et « Ne plus utiliser le produit », précise RappelConso. Il est recommandé de laisser les tranches dans leur boîte d’origine, au froid et à l’écart des autres aliments, en attendant leur retour auprès du distributeur.

Les clients peuvent remettre les 4 tranches de saumon farci à leur livreur Maximo lors d’une prochaine tournée ; « Les produits seront à rendre aux livreurs contre remboursement sur la prochaine facture ». Garder l’emballage avec le lot 25184, le GTIN 3503651432703 et la DDM de juillet 2027 facilite la prise en charge. En cas de fièvre, maux de tête ou courbatures dans les huit semaines suivant la consommation, il est conseillé de consulter et de signaler un produit encore disponible via SignalConso.

Sources Marie France

