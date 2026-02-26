Carrefour : ces haricots verts rappelés pour risque de verre, ce numéro sur l’étiquette doit vous alerter

Un lot de haricots verts extra-fins Carrefour Extra fait l'objet d'un rappel dans toute la France pour un risque lié à des morceaux de verre. Un simple détail sur l'étiquette permet de savoir si vos placards sont directement concernés.

On imagine plutôt les haricots verts comme un accompagnement tranquille que comme une source de frayeur à table. Pourtant, un lot de bocaux vendus en France fait l’objet d’une alerte, après la possible présence de petits corps étrangers durs au milieu de ce légume du quotidien.

Le 25 février 2026, la plateforme officielle Rappel Conso a signalé un rappel de haricots verts Carrefour susceptibles de contenir des morceaux de verre. Le produit en cause, vendu dans toute la France pendant plus d’un an, concerne un lot bien précis de bocaux de la gamme Carrefour Extra. Un simple coup d’œil sur l’étiquette peut tout changer.

Rappel de haricots verts Carrefour : un risque de morceaux de verre

Selon la fiche de rappel, ces haricots verts appartiennent à la catégorie de risque « Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) », avec un « risque de blessure » en cas d’ingestion. Il s’agit de haricots verts extra-fins cueillis et rangés main, conditionnés en bocal verre de 720 ml sous la marque Carrefour Extra, fabriqués par Lecofruit pour Interdis et destinés à la température ambiante.

Ces bocaux ont été commercialisés du 29 novembre 2024 au 16 janvier 2026 dans tous les magasins Carrefour de France. Le rappel vise uniquement ce lot, en raison d’une suspicion de présence de morceau de verre dans certains contenants, ce qui rend le produit impropre à la consommation même s’il paraît visuellement normal.

Comment identifier les bocaux de haricots verts Carrefour concernés

Pour savoir si un bocal dans vos placards est touché, plusieurs éléments précis sont à vérifier sur l’étiquette. Le produit visé porte la dénomination « Haricots verts extra fins cueillis et rangés main Carrefour Extra Bocal 720 ml ». Les références à contrôler sont les suivantes :

Code-barres GTIN : 3270190153917

Numéro de lot : G105 – LA03 MADAGASCAR

Date de durabilité minimale : 31/12/2027

Si l’un de vos bocaux correspond à ces trois critères, il fait partie du rappel national. Les autres références de haricots verts Carrefour ne sont pas mentionnées dans cette alerte, ce qui limite le rappel à ce lot très précisément identifié.

Que faire avec ces haricots verts Carrefour déjà achetés

La conduite à tenir est claire : il ne faut plus consommer ces haricots verts. Rappel Conso recommande de rapporter le bocal en point de vente, de contacter le service consommateur ou de détruire le produit. Carrefour propose un remboursement pour chaque bocal concerné, la procédure étant ouverte jusqu’au 25 avril 2026. Un numéro vert a été mis en place pour répondre aux questions des clients : 0805 90 80 70 (appel non surtaxé, du lundi au samedi de 9 h à 19 h). Cette démarche vise à retirer rapidement tous les bocaux à risque des cuisines familiales.