Après Action et HEMA, Gifi rappelle ces jouets rembourrés suspectés d’amiante : beaucoup de familles concernées

Après Action et HEMA, Gifi est à son tour touché par un rappel national de jouets soupçonnés de contenir de l’amiante. Quels parents sont concernés et quelles références passer au crible ?

Un nouveau rappel de jouets vient toucher une grande enseigne française. Après les alertes qui ont visé récemment des produits pour enfants chez Action et HEMA, des figurines vendues dans les magasins Gifi sont à leur tour rappelées en raison de possibles traces d’amiante. De nombreux foyers sont concernés, car ces articles ont circulé dans toute la France.

Le site officiel RappelConso a signalé, jeudi 26 février 2026, des figurines en plastique de la marque G, vendues chez Gifi dans l’ensemble du pays, de Chambray-lès-Tours à Niort en passant par Poitiers. En toile de fond, une même inquiétude : la présence potentielle d’amiante dans le garnissage de ces jouets. Et cette fois, cela ne concerne plus seulement les rayons des discounters.

Jouets Gifi : quelles figurines rappelées pour traces d’amiante ?

Les produits visés sont des figurines en plastique rembourrées de la marque G, proposées dans les rayons jouets des magasins Gifi. Les autorités préviennent que « Le produit présente un risque pour la santé s’il est endommagé et que le garnissage se répand car il peut contenir des traces d’amiante », précisent-elles, citées par La Nouvelle République. Il est demandé de ne plus utiliser ces jouets, de les tenir éloignés des enfants et de les rapporter en magasin pour un remboursement. Un numéro d’information est mis à disposition : 05 53 40 54 54.

Pour les parents, le premier réflexe consiste à vérifier les figurines souples ou rembourrées portant la mention « G » sur l’étiquette. Les références exactes, les photos et la date limite de rappel sont consultables sur la fiche dédiée de RappelConso. Même sans ticket de caisse, il est conseillé de se présenter en magasin avec le jouet afin d’organiser le retour dans les meilleures conditions.

Après Action et HEMA : pourquoi ces jouets à l’amiante inquiètent

Ce rappel chez Gifi arrive après celui, le 20 février, de jeux de sable créatif et de bricolage vendus chez HEMA. Pour ces kits, les autorités expliquent : « Après des analyses il a été constaté que de l’amiante a été détectée dans au moins un petit tube des produits » puis « Il s’agit d’une substance dangereuse qui peut provoquer de graves problèmes de santé lorsque des fibres sont inhalées ». Là encore, les clients doivent rapporter sachets de sable, « sableurs », cartes et magnets en sable en magasin, avec une procédure ouverte jusqu’au 19 avril 2026 et un numéro dédié, le 01 40 39 94 61.

Des figurines élastiques ont aussi été rappelées chez Action : les jouets Stretch Squad, vendus à l’unité ou par quatre, et les figurines Stretcherz de la marque HTI Toys, distribuées chez Action, B et M et Smyths Toys. Une vingtaine de lots commercialisés entre le 24 avril 2024 et le 13 février 2026 présentent un « risque chimique » en raison de la présence d’amiante dans le « rembourrage » des produits. Là encore, consigne de ne plus les utiliser, de les garder hors de portée des enfants et de les rapporter en magasin, avec possibilité de remboursement jusqu’au 13 avril 2026 et un numéro d’information, le 01 55 56 41 52.

RappelConso, remboursements : que doivent faire les parents concernés

Dans tous ces cas, la démarche reste la même : RappelConso demande d’arrêter immédiatement l’usage des produits concernés, de les isoler puis de les rapporter au point de vente pour remboursement. Pour s’y retrouver, les parents peuvent consulter la plateforme, rubrique Jouets, et filtrer par enseigne Gifi, Action ou HEMA. Les étapes clés à garder en tête sont simples :

Identifier les jouets achetés chez Gifi, Action ou HEMA correspondant aux descriptions de rappel.

Vérifier la présence du produit sur le site RappelConso.

Mettre le jouet hors de portée, sans le découper ni le démonter.

Le rapporter en magasin pour obtenir le remboursement et, en cas de doute, appeler les numéros d’information indiqués.