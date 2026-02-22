Yuka encense ce yaourt nature à moins de 30 centimes : ne passez plus à côté au supermarché

En pleine inflation, le rayon des yaourts est devenu un terrain miné pour les consommateurs en quête de produits sains et abordables. Un pot nature Danone à moins de 30 centimes y crée pourtant la surprise, propulsé par une note Yuka inattendue.

Au rayon frais, beaucoup de clients restent aujourd’hui bloqués devant des dizaines de yaourts, smartphone en main, à scruter les scores de l’application Yuka tout en surveillant les prix. Entre l’inflation, les mentions rassurantes sur les emballages et la peur des produits ultra-transformés, choisir un simple yaourt nature devient un vrai casse-tête quand on veut ménager sa santé et son budget.

Dans ce contexte, un pot très banal crée la surprise : un yaourt nature Danone industriel, vendu partout, décroche une note que peu de consommateurs auraient imaginée. Ce yaourt ferme en barquette de 4 x 125 g obtient un Nutri-Score A et, surtout, un score de 84/100 sur Yuka, tout en restant à moins de 30 centimes l’unité. Un profil qui bouscule bien des idées reçues.

Yaourt nature Danone : le pot bleu que Yuka propulse en tête

Derrière ce succès se cache le yaourt nature ferme Danone, ce petit pot blanc au couvercle bleu profond que beaucoup connaissent depuis l’enfance. Proposé en pack de quatre, il ne promet ni super-aliments ni effets miracles : juste du lait et des ferments lactiques, dans une texture qui se tient bien à la cuillère. En février 2026, plusieurs enquêtes de consommation l’ont désigné comme l’un des meilleurs yaourts nature du rayon selon l’application, loin devant bien des recettes plus sophistiquées.

Sa liste d’ingrédients tient en quelques mots : lait demi-écrémé, lait écrémé concentré ou en poudre, ferments lactiques. Aucun épaississant, aucune gélatine, aucun arôme, et surtout aucun sucre ajouté : le seul sucre présent est le lactose naturellement contenu dans le lait. Les bactéries Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus transforment ce lait en un yaourt vivant, plus digeste pour certaines personnes que le lait liquide et bénéfique pour le microbiote intestinal.

Un score Yuka excellent et un prix imbattable pour ce yaourt nature

Sur l’application, ce yaourt décroche la note de 84/100 sur Yuka, classée dans la catégorie Excellent. L’algorithme prend en compte la qualité nutritionnelle à 60 %, les additifs à 30 % et la dimension biologique à 10 %. Ici, le produit n’est pas bio, mais il cumule de bons points : environ 45 kcal pour 100 g, près de 4 g de protéines, peu de graisses saturées et aucun additif signalé. Résultat, il surclasse beaucoup de yaourts aromatisés ou 0 %, pourtant vendus comme plus légers.

Côté portefeuille, le constat est tout aussi surprenant : la barquette de quatre yaourts s’affiche autour de 0,99 € les quatre pots, soit moins de 0,25 € l’unité. Pour une famille, cela signifie un dessert ou un petit-déjeuner complet pour moins d’un euro. Ce tarif concurrence directement les marques distributeurs, tout en offrant un produit mieux noté que nombre de desserts lactés plus chers et bien plus sucrés.

Comment intégrer ce yaourt nature Danone au quotidien

Nature, il remplace facilement des desserts bien plus sucrés, et il peut aussi servir de base : mélangé à des fruits de saison, à quelques noix ou en sauce légère pour des crudités.