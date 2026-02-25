Talons crevassés, pieds douloureux : ce baume maison avec cet ingrédient de cuisine les répare sans crème chère

À la fin de l’hiver, talons fendillés et pieds secs gâchent chaque pas, bien loin des photos de sandales parfaites. Et si un simple baume à l’huile d’olive changeait la donne, sans institut ni crème hors de prix ?

Talons qui accrochent les draps, fissures qui brûlent à chaque pas, pieds qu’on cache dans les chaussettes : la fin de l’hiver laisse souvent des marques. Froid, chauffage et bottes fermées assèchent la peau, surtout au niveau du talon. Beaucoup pensent alors pédicure en institut ou crème « spéciale pieds » assez chère, alors qu’une solution existe déjà dans la cuisine.

L’huile d’olive vierge extra, riche en acide oléique, vitamine E et antioxydants, nourrit intensément et aide la peau abîmée à se réparer. Mélangée à de la cire d’abeille protectrice et à du miel, elle devient un baume maison très gras, idéal pour assouplir callosités et crevasses. Un geste simple le soir peut remplacer bien des soins en cabine.

Pieds secs et talons crevassés : ce qui se passe vraiment sous la peau

La peau de la plante du pied est épaisse et pauvre en sébum, ce film gras qui protège le reste du corps. Sous l’effet du froid, du vent, du chauffage et des frottements, elle perd encore plus d’eau. Le talon réagit en fabriquant une corne dure qui, sous le poids du corps, finit par se fissurer.

Pour le Dr Marie Jourdan, dermatologue esthétique, « Le froid, le vent, le chauffage… tout affaiblit la barrière cutanée des lèvres », expliquait-elle sur Instagram, et cette barrière existe aussi sous les pieds. Quand elle se fragilise, les produits parfumés ou alcoolisés brûlent et n’hydratent plus. Miser sur des corps gras simples comme l’huile d’olive aide au contraire à la reconstruire.

Baume express à l’huile d’olive : la recette et le rituel qui sauvent les talons

Bonne nouvelle : ce soin se prépare en quelques minutes avec trois ingrédients faciles à trouver :

2 cuillères à soupe de cire d’abeille

4 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge extra

1 cuillère à soupe de miel liquide

Faites fondre doucement l’huile et la cire au bain-marie en remuant, sans faire bouillir. Hors du feu, ajoutez le miel, mélangez bien puis versez dans un petit pot en verre propre ; au frais et à l’abri de la lumière, ce baume se garde environ deux mois. Le soir, après un bain de pieds de dix minutes dans une eau tiède avec deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude, séchez minutieusement, massez talons et zones épaissies avec une bonne noisette de baume, puis enfilez des chaussettes en coton pour la nuit. Répétez ce rituel trois fois par semaine pendant trois semaines.

Pieds réparés, peau maintenue : les bons gestes et les limites de ce remède

Pour que vos pieds secs ne reviennent pas aussitôt, l’intérieur compte autant que le baume. Boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour, manger des aliments riches en oméga-3 (poissons gras, noix, graines de lin) et beaucoup de fruits et légumes aide la peau à se régénérer. Douches moins chaudes, savons surgras et chaussures qui ne blessent pas l’arrière du pied limitent aussi les dégâts. En cas de crevasses profondes, de saignements, de douleur intense, d’infection ou de diabète, ce soin maison ne suffit pas : un médecin ou un podologue pourra proposer des crèmes pour talons crevassés plus adaptées, que le baume à l’huile d’olive complétera ensuite en entretien.