Crèmes visage trop chères : j’ai économisé 300 € par an grâce à cet ingrédient de cuisine méconnu

Crèmes, sérums, laits démaquillants : en plein hiver, sa salle de bain vidait son compte en banque. Jusqu’à ce qu’un ingrédient de cuisine remplace presque tout.

Devant son miroir, elle enchaînait crème de jour, sérum, contour des yeux. La peau tirait toujours, le compte en banque aussi, tandis que les flacons s’alignaient sur l’étagère. Chaque pot promettait une peau parfaite, aucun ne tenait vraiment parole. Elle ignorait encore qu’un simple ingrédient de cuisine allait bientôt remplacer presque toute cette routine.

Quand elle refait ses comptes en plein hiver, la note beauté la fait sursauter. Crèmes hydratantes, laits démaquillants, masques, lotions toniques, tout s’additionne. L’inflation serre le budget, le froid assèche sa peau. Elle ne veut plus sacrifier ses économies pour des produits rincés au robinet chaque soir. Reste à trouver un geste unique, plus brut, qui ferait le même travail.

Routine visage : quand les crèmes s’accumulent et que le budget explose

Quelques mois plus tôt, sa salle de bain ressemblait déjà à un rayon beauté miniature : crème de jour, crème de nuit, soin contour des yeux, sérum, lotion, masque hebdomadaire. Beaucoup de flacons restaient à moitié vides, abandonnés pour une odeur trop forte ou une texture collante. Le marketing des molécules présentées comme miraculeuses remplissait ses étagères, mais pas vraiment son besoin de confort.

En posant les chiffres noir sur blanc, elle comprend d’où vient l’hémorragie. Une crème de jour coûte entre 15 et 30 euros le pot de 50 ml, auxquels s’ajoutent la version nuit, le sérum et le démaquillant. À force de petits achats répétés, son budget beauté annuel dépasse ce qu’elle accepte. Elle se fixe alors un objectif : un seul soin pour tout le visage.

Huile de coco pour le visage : le bocal de cuisine qui remplace presque tout

La réponse arrive dans la cuisine. En préparant un curry de légumes, son regard se pose sur un bocal de verre rempli d’une matière blanche et solide : de l’huile de coco. Connue pour frire des crevettes ou parfumer un dessert, cette graisse végétale sert aussi, depuis longtemps, à soigner peau et cheveux dans de nombreuses régions tropicales. Un produit brut, un seul ingrédient.

Appliquer une huile de cuisine sur le visage lui semble pourtant risqué, après des années de produits oil-free. Elle ose quand même. Contrairement aux huiles minérales issues de la pétrochimie, les huiles végétales ont une affinité avec l’épiderme. L’huile de coco fond au contact de la peau, devient un film fin nourrissant, riche en acide laurique, qui renforce le film hydrolipidique, apaise les tiraillements et ravive l’éclat.

Comment cette huile de coco fait économiser 300 euros par an

Le soir, elle utilise aussi l’huile pour se démaquiller : une noisette sur le visage sec, un massage doux, puis rinçage, et tout part, même le mascara waterproof. Un pot d’huile de coco pour le visage vierge coûte entre 5 et 10 euros ; son bocal à 6 euros lui a duré environ six mois. En supprimant plusieurs produits :

crèmes jour et nuit

sérum et contour des yeux

démaquillant et cotons

elle économise 25 à 30 euros par mois, soit près de 300 euros par an. Elle choisit une huile vierge, biologique et de première pression à froid, évite les versions raffinées, blanchies et désodorisées ; les peaux très grasses ou acnéiques, elles, ont intérêt à tester sur une petite zone avant d’adopter cette routine, qui reste simple, économe et écologique pour les peaux sèches, sensibles ou matures.